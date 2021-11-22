Görevine son verilen Solskjaer, gözyaşlarını tutamadı | Video

Manchester United'dan gönderilen Ole Gunnar Solskjaer, dün takıma veda etti. Verdiği son röportajda gözyaşlarına hakim olamayan Norveçli teknik adam, Manchester United'da aldığı sorumluluk sebebiyle kendisini onurlu ve ayrıcalıklı hissetiğini ifade etti. Son oynanan maçlarda takımın kötü performansı sebebiyle eleştirilerin hedefi olan Solskjaer'in gözyaşlarına hakim olamadığı o anlar.