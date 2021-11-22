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Giriş Tarihi: 22.11.2021 07:09 Son Güncelleme: 22.11.2021 07:09

SON DAKİKA! Akdeniz'de korkutan deprem! Antalya ve çevre illerde de hissedildi

SON DAKİKA! Akdeniz’de korkutan deprem! Antalya ve çevre illerde de hissedildi

Yaşanan son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyuruluyor. Az önce deprem mi oldu sorusuyla araştırılan şiddetli depremler anlık ve son dakika olarak paylaşılıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Akdeniz Antalya Körfezi’nde 4.0 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Antalya ve çevre illerimizde de hissedildi. Girit Adası açıklarında meydana gelen son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz Antalya Körfezi açıklarında saat 23.35'de 4.0 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 37.58 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ülkemizde Antalya ve çevre illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - AKDENİZ'DE 4.0 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Akdeniz, Antalya Körfezi açıklarında meydana gelen son dakika deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

AFAD VERİLERİ

DEPREMİN KONUMU

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.11.22 04:28:24  38.4040   38.7903        5.0      -.-  2.1  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                             İlksel
2021.11.22 02:16:20  39.0840   27.8242        7.8      -.-  1.9  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2021.11.22 01:52:53  41.1317   40.6755        7.0      -.-  1.4  -.-   CAYELI (RIZE)                                     İlksel
2021.11.22 01:51:24  37.8480   27.0463        6.1      -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.21 23:59:50  36.4252   27.1210        7.3      -.-  2.3  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.21 23:35:41  36.2227   31.2617       13.7      -.-  4.0  3.8   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel
2021.11.21 18:45:20  37.8745   26.9902        5.2      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.21 18:23:50  37.8755   27.1142        4.6      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.21 18:20:40  40.4777   35.4432        5.0      -.-  3.2  3.2   KAVAKLI-GOYNUCEK (AMASYA)                         İlksel
2021.11.21 17:34:13  37.9052   29.4380       19.1      -.-  1.4  -.-   BELEVI-CAL (DENIZLI)                              İlksel
2021.11.21 17:24:55  39.8332   41.8552        2.7      -.-  2.5  -.-   KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM)                       İlksel
2021.11.21 17:12:27  40.6935   36.8208        5.5      -.-  2.6  -.-   GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT)                          İlksel
2021.11.21 14:49:56  36.9285   27.3805        5.0      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.11.21 14:37:11  37.3563   35.0295        5.9      -.-  2.7  -.-   GILDIRLI-KARAISALI (ADANA)                        İlksel
2021.11.21 13:34:28  40.4183   28.6070       10.1      -.-  3.0  -.-   ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI)            İlksel
2021.11.21 12:28:21  36.8530   28.0073       65.1      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.11.21 12:20:53  40.7440   31.5032        4.7      -.-  1.7  -.-   YUMRUKAYA-(BOLU)                                  İlksel
2021.11.21 11:56:31  36.9603   27.3953       10.3      -.-  1.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.11.21 11:43:10  37.6040   29.1902        2.9      -.-  1.6  -.-   SARIABAT-TAVAS (DENIZLI)                          İlksel
2021.11.21 10:52:54  40.6902   36.8018        5.6      -.-  1.6  -.-   GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT)                          İlksel
2021.11.21 10:44:22  37.5025   35.5503        4.9      -.-  1.3  -.-   ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA)                          İlksel
2021.11.21 10:27:49  37.4582   35.5222        5.0      -.-  1.7  -.-   DOGANALANI-KOZAN (ADANA)                          İlksel
2021.11.21 09:56:47  37.9132   26.9393        4.8      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.21 09:24:29  37.0510   28.3972        0.0      -.-  1.2  -.-   ATAKOY-ULA (MUGLA)                                İlksel
2021.11.21 08:57:08  38.4532   38.7495        5.0      -.-  1.8  -.-   PINARLI-BASKIL (ELAZIG)                           İlksel
2021.11.21 08:33:40  38.8495   43.4610        6.4      -.-  2.7  -.-   GEDIKBULAK-(VAN)                                  İlksel
2021.11.21 08:27:24  37.9150   27.1375        5.4      -.-  1.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.21 08:15:53  36.3967   27.1482        8.5      -.-  2.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.21 08:00:56  36.8280   28.2367       10.2      -.-  1.9  -.-   ICMELER-MARMARIS (MUGLA)                          İlksel
2021.11.21 07:37:09  36.5072   27.1313        5.0      -.-  2.3  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.21 07:25:22  40.6992   29.7265       13.5      -.-  1.8  -.-   OSMANIYE-KARAMURSEL (KOCAELI)                     İlksel
2021.11.21 06:48:17  41.3853   44.1837        2.2      -.-  2.6  -.-   GURCISTAN                                         İlksel
2021.11.21 05:59:33  39.6982   28.4353        4.9      -.-  2.5  -.-   ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR)                      İlksel
2021.11.21 05:56:00  36.4233   29.4363       11.4      -.-  1.3  -.-   YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA)                        İlksel

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SON DAKİKA! Akdeniz'de korkutan deprem! Antalya ve çevre illerde de hissedildi
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