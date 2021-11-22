Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz Antalya Körfezi açıklarında saat 23.35'de 4.0 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 37.58 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ülkemizde Antalya ve çevre illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.
Akdeniz, Antalya Körfezi açıklarında meydana gelen son dakika deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.11.22 04:28:24 38.4040 38.7903 5.0 -.- 2.1 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel 2021.11.22 02:16:20 39.0840 27.8242 7.8 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2021.11.22 01:52:53 41.1317 40.6755 7.0 -.- 1.4 -.- CAYELI (RIZE) İlksel 2021.11.22 01:51:24 37.8480 27.0463 6.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.21 23:59:50 36.4252 27.1210 7.3 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.21 23:35:41 36.2227 31.2617 13.7 -.- 4.0 3.8 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.21 18:45:20 37.8745 26.9902 5.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.21 18:23:50 37.8755 27.1142 4.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.21 18:20:40 40.4777 35.4432 5.0 -.- 3.2 3.2 KAVAKLI-GOYNUCEK (AMASYA) İlksel 2021.11.21 17:34:13 37.9052 29.4380 19.1 -.- 1.4 -.- BELEVI-CAL (DENIZLI) İlksel 2021.11.21 17:24:55 39.8332 41.8552 2.7 -.- 2.5 -.- KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel 2021.11.21 17:12:27 40.6935 36.8208 5.5 -.- 2.6 -.- GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT) İlksel 2021.11.21 14:49:56 36.9285 27.3805 5.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.21 14:37:11 37.3563 35.0295 5.9 -.- 2.7 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel 2021.11.21 13:34:28 40.4183 28.6070 10.1 -.- 3.0 -.- ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel 2021.11.21 12:28:21 36.8530 28.0073 65.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.21 12:20:53 40.7440 31.5032 4.7 -.- 1.7 -.- YUMRUKAYA-(BOLU) İlksel 2021.11.21 11:56:31 36.9603 27.3953 10.3 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.21 11:43:10 37.6040 29.1902 2.9 -.- 1.6 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel 2021.11.21 10:52:54 40.6902 36.8018 5.6 -.- 1.6 -.- GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT) İlksel 2021.11.21 10:44:22 37.5025 35.5503 4.9 -.- 1.3 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel 2021.11.21 10:27:49 37.4582 35.5222 5.0 -.- 1.7 -.- DOGANALANI-KOZAN (ADANA) İlksel 2021.11.21 09:56:47 37.9132 26.9393 4.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.21 09:24:29 37.0510 28.3972 0.0 -.- 1.2 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel 2021.11.21 08:57:08 38.4532 38.7495 5.0 -.- 1.8 -.- PINARLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel 2021.11.21 08:33:40 38.8495 43.4610 6.4 -.- 2.7 -.- GEDIKBULAK-(VAN) İlksel 2021.11.21 08:27:24 37.9150 27.1375 5.4 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.21 08:15:53 36.3967 27.1482 8.5 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.21 08:00:56 36.8280 28.2367 10.2 -.- 1.9 -.- ICMELER-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2021.11.21 07:37:09 36.5072 27.1313 5.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.21 07:25:22 40.6992 29.7265 13.5 -.- 1.8 -.- OSMANIYE-KARAMURSEL (KOCAELI) İlksel 2021.11.21 06:48:17 41.3853 44.1837 2.2 -.- 2.6 -.- GURCISTAN İlksel 2021.11.21 05:59:33 39.6982 28.4353 4.9 -.- 2.5 -.- ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel 2021.11.21 05:56:00 36.4233 29.4363 11.4 -.- 1.3 -.- YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA) İlksel