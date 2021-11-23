Öğretmenler Günü yediden yetmişe herkesin önem verdiği bir gündür. Öğrenciler hem mevcut hem de geçmişteki öğretmenlerinin bu özel gününü kutlarken yetişkinler de kendileri üzerinde emeği olan eğitimcileri anıyor. Bu sebeple 2021 Öğretmenler Günü ne zaman, bu yıl hangi güne denk geliyor sorusu yanıt arıyor. Türkiye'de Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanıyor? İşte merak edilen soruların yanıtı ve Öğretmenler Günü tarihi!

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2021 yılında Öğretmenler Günü her yıl olduğu gibi 24 Kasım'da kutlanacak. 24 Kasım 2021 tarihi ise Çarşamba gününe denk gelecek.