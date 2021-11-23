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Giriş Tarihi: 23.11.2021 10:41 Son Güncelleme: 23.11.2021 10:41

Öğretmenler Günü ne zaman, bu yıl hangi güne denk geliyor 2021? Türkiye’de Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanıyor?

Öğretmenler Günü ne zaman, bu yıl hangi güne denk geliyor 2021? Türkiye’de Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanıyor?

Öğretmenler Günü tarihi bu yıl da hem öğrenciler hem de veliler tarafından araştırılıyor. Türkiye’de ve diğer ülkelerde farklı tarihlerde kutlanan bu özel gün, “2021 Öğretmenler Günü ne zaman, bu yıl hangi güne denk geliyor?” sorusuyla araştırılıyor. Her yıl 24 Kasım’da kutlanan bu özel günün bu yıl hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Türkiye’de Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanıyor? İşte detaylar…

Öğretmenler Günü yediden yetmişe herkesin önem verdiği bir gündür. Öğrenciler hem mevcut hem de geçmişteki öğretmenlerinin bu özel gününü kutlarken yetişkinler de kendileri üzerinde emeği olan eğitimcileri anıyor. Bu sebeple 2021 Öğretmenler Günü ne zaman, bu yıl hangi güne denk geliyor sorusu yanıt arıyor. Türkiye'de Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanıyor? İşte merak edilen soruların yanıtı ve Öğretmenler Günü tarihi!

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2021 yılında Öğretmenler Günü her yıl olduğu gibi 24 Kasım'da kutlanacak. 24 Kasım 2021 tarihi ise Çarşamba gününe denk gelecek.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHİ

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmîleşmişti. Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıl dönümlerinin ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. 26 Şubat 1981'de Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği" ile Öğretmenler Günü'nün amaçları, kutlama komitelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ve kutlama gününe ilişkin esaslar belirlendi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TATİL Mİ?

Öğretmenler Günü resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle okullar ve diğer eğitim kurumları normal düzeninde faaliyet göstermeye devam edecek. 24 Kasım'da okullar veya resim kurumlar tatil yapmayacak.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ HAKKINDA

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmakta olup ülkemizde bu önemli gün her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor.

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