Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri On Numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı! 22 Kasım 2021 Milli Piyango ile On Numara sonuçları ve MPİ sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 23.11.2021 07:04 Son Güncelleme: 23.11.2021 07:05

On Numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı! 22 Kasım 2021 Milli Piyango ile On Numara sonuçları ve MPİ sorgulama ekranı

On Numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı! 22 Kasım 2021 Milli Piyango ile On Numara sonuçları ve MPİ sorgulama ekranı

On Numara sonuçları ile ilgili sorgulamalar yine binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri saat 20:00'da gerçekleştirilen On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak takip ediliyor. Kuponlarını dolduran vatandaşlar 22 Kasım MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya şimdiden başladı. İşte On Numara sonuçları 22 Kasım Milli Piyango MPİ bilet sorgulama ekranı...

Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları dün akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen ve canlı yayında açıklanan sonuçlar ile birlikte kazandıran numaralar bu şans oyununu oynayan vatandaşlar tarafıdnan merak ediliyor. Beklenen büyük ikramiyenin 250 bin 51 TL olduğu çekiliş için Milli Piyango Online ile 22 Kasım Pazartesi On Numara çekiliş sonuçlarına ve bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte On numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.



SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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On Numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı! 22 Kasım 2021 Milli Piyango ile On Numara sonuçları ve MPİ sorgulama ekranı
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