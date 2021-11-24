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Giriş Tarihi: 24.11.2021 14:33

Altay'ın nöbetçi golcüsü Ahmed Yasser Rayan

DHA
Altay’ın nöbetçi golcüsü Ahmed Yasser Rayan

Spor Toto Süper Lig'de cuma günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da Mısırlı santrfor Ahmed Yasser Rayan, siyah-beyazlı takımın nöbetçi golcüsü oldu.

Oynadığı 9 maçta 3 kez ilk 11'de şans bulan 23 yaşındaki forvet, oyuna sonradan girdiği 3 maçta rakip fileleri sarsmayı başardı. Siyah-beyazlı formayla ilk golünü 81'inci dakikada oyuna girdiği Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 85'inci dakikada kaydeden Mısırlı santrfor, ikinci yarısında oyuna alındığı İttifak Holding Konyaspor deplasmanında 90+1'inci dakikada rakip fileleri sarstı.

Son olarak iç sahada oynanan Adana Demirspor maçında yine ikinci devrede oyuna girip, 48'inci dakikada skoru 1-1'e getiren Rayan, takımının sahadan 3-1 mağlup ayrılmasıyla buruk sevinç yaşadı. İzmir temsilcisi, Ahmed Rayan'ın rakip ağları havalandırdığı Alanyaspor maçından 4-1 galip, Konyaspor randevsundan ise 3-1 yenik ayrıldı. Mısır'ın El Ahly takımından satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan Rayan, 6 golü bulunan Fildişi Sahilli santrfor Karamoko Daouda Bamba'dan sonra takımın en skorer ikinci oyuncusu konumunda. Mısırlı futbolcunun kupada ise 2 golü bulunuyor.

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Altay'ın nöbetçi golcüsü Ahmed Yasser Rayan
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