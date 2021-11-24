Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Gruptan çıkma yolunda büyük bir yol kat eden Galatasaray bu akşam galip gelerek grup aşamasını lider tamamlamak istiyor. Galatasaray'a gruptan çıkmak için ise 1 puan yetiyor. Peki, Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta, şifresiz mi?