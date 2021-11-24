Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 24.11.2021 14:54

Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi E Grubunda temsilcimiz Galatasaray, sahasında Fransız ekibi Marsilya’yı ağırlayacak. Grup aşamasında geride bıraktığı 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik alan Galatasaray, Marsilya ile berabere kalsa dahi gruptan en az ikinci çıkmayı garantileyecek. Bu noktada futbolseverler, Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta, şifresiz mi sorularının yanıtını araştırıyor. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre Galatasaray Marsilya maçı yayın kanalı, saati ve tarihi belli oldu. Peki, Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta, şifresiz mi? İşte detaylar;

Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Gruptan çıkma yolunda büyük bir yol kat eden Galatasaray bu akşam galip gelerek grup aşamasını lider tamamlamak istiyor. Galatasaray'a gruptan çıkmak için ise 1 puan yetiyor. Peki, Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta, şifresiz mi?

GALATASARAY-MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Marsilya UEFA Avrupa Ligi E grubu maçı 25 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Galatasaray-Marsilya maçı EXXEN platformu üzerinden yayımlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU

1- Galatasaray 8

2- Lazio 5

3- Marsilya 4

4- Lokomotiv Moskova 2

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Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta, şifresiz mi?
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