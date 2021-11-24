Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Gruptan çıkma yolunda büyük bir yol kat eden Galatasaray bu akşam galip gelerek grup aşamasını lider tamamlamak istiyor. Galatasaray'a gruptan çıkmak için ise 1 puan yetiyor. Peki, Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta, şifresiz mi?
GALATASARAY-MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Marsilya UEFA Avrupa Ligi E grubu maçı 25 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Galatasaray-Marsilya maçı EXXEN platformu üzerinden yayımlanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU
1- Galatasaray 8
2- Lazio 5
3- Marsilya 4
4- Lokomotiv Moskova 2