Pep Guardiola, Lionel Messi’yi üzdü! Manchester City, PSG’yi devirdi...

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftası dev bir maç sahne oldu. Manchester City, PSG'yi konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip, geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı. Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 63'te Sterling ve 76'da Jesus kaydetti. PSG'nin tek golünü ise 50'de Mbappe attı.