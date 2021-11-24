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Giriş Tarihi: 25.11.2021 01:14 Son Güncelleme: 25.11.2021 01:23

Pep Guardiola, Lionel Messi'yi üzdü! Manchester City, PSG'yi devirdi...

Pep Guardiola, Lionel Messi’yi üzdü! Manchester City, PSG’yi devirdi...

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftası dev bir maç sahne oldu. Manchester City, sahasında geriye düştüğü maçta PSG'yi 2-1 yenerek gruptan lider çıkmayı garantiledi. PSG de mağlubiyete rağmen Leipzig'in Club Brugge'ü yenmesiyle gruptan ikinci olarak çıkmayı garantiledi.

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftası dev bir maç sahne oldu. Manchester City, PSG'yi konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip, geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı. Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 63'te Sterling ve 76'da Jesus kaydetti. PSG'nin tek golünü ise 50'de Mbappe attı.

Bu sonuçla 12 puana yükselen Manchester City, gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi. 8 puanda kalan PSG de mağlubiyete rağmen Leipzig'in Club Brugge'ü yenmesiyle gruptan ikinci olarak çıkmayı garantiledi.

Grubun diğer maçında Leipzig, deplasmanda Club Brugge'ü 5-0 yenerek 4 puana yükseldi ve Avrupa Ligi umutlarını sürdürdü. Club Brugge ise 4 puanda kaldı.

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Pep Guardiola, Lionel Messi'yi üzdü! Manchester City, PSG'yi devirdi...
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