27 yaşında profesyonel oldu, Tamircililkten gelip Şampiyonlar Ligi’nde gol attı! İşte Milan’lı Junior Messias’ın hayat hikayesi...

Şampiyonlar Ligi'nde Milan, deplasmanda Atletico Madrid'i 87'de Junior Messias'ın attığı golle 1-0 yenerek gruptan çıkma ümitlerini son haftaya bıraktı. Son anlarda deplasmanda galibiyeti getiren Junior Messias'ın hayat hikayesi İtalya''da gündem konusu oldu.
30 yaşındaki Messias, sadece 3 sezon önce yani 27 yaşında profesyonel oldu. İşte Junior Messias'ın geneç futbolculara ilham kaynağı olacak hayat hikayesi;
27 YAŞINDA PROFESYONEL OLAN MESSIAS'IN HAYAT HİKAYESİ!
2011 yılında 20 yaşındayken karısı ve çocuğu ile Torino'ya göç eden Messias, kuryelik yapmaya başladı. Boş zamanlarında amatör olarak futbol oynayan Messias, eski Torino oyuncusu ve yöneticisi Ezio Rossi tarafından keşfedildi.
Takımı ile Serie A bileti alan Messias, Serie A'daki ilk golünü 25 Ekim 2020'de Cagliari'ye atmayı başardı.
30 yaşındaki oyuncu, bu sezonun başında ise kiralık olarak Milan'ın yolunu tuttu. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giyen Messias, Atletico Madrid'i yıkan golün de sahibi oldu.
Karşılaşma sonrası Gözyaşlarını tutamayan Messias, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada Atletico Madrid deplasmanında attığı golün ardından bütün yaşadıklarının gözünün önüne geldiğini söyledi:
"GOLDEN SONRA YAŞADIĞIM HER ŞEY AKLIMA GELDİ"
"Sakatlıklar nedeniyle zor bir dönemden geçiyordum ve ilk golümü attığım için çok mutluyum. Golden sonra ağlamak istedim. Yaşadığım her şey aklıma geldi. Golün ardından Tanrı'yı ve benim için yazdığı hikayeyi düşündüm."
"Kariyerimin en güzel gecesiydi ama umuyorum ki bunun devamı gelecek. 2011'de kardeşimle yaşamak için Torino'ya gelmiştim ve kendi hikayemi oluşturmaya başladım. Brezilya'da çocukken futbol oynadım,ama 2015'e dek futbolcu olmayı hiç düşünmemiştim.
"İtalya'ya ilk geldiğimde yaptığım her şeyi babamdan öğrenmiştim. Bazen duvar yapıyordum, bazen elektrikçilik. UISP turnuvasında Perulularla oynadıktan sonra Fossano'da oynamamı teklif etmişlerdi, ama önerdikleri garanti para ailemi geçindirmeme yetmiyordu. Ben de eletrikli alet çantasını taşıyarak belimi zorlamaya devam ettim."
"18-19 yaşındaydım ve futbolcu olmak için çok geç gibiydi. Avrupa'da harika bir futbolcu olacağımı söyleyen bir teyzem vardı, ama artık buna inanmıyordum. Dönüp bakınca Tanrı'nın var olduğu çok açık geliyor."