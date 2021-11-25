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Giriş Tarihi: 25.11.2021 08:17 Son Güncelleme: 25.11.2021 08:17

Mavi Dil Hastalığı tedavisi var mı? Mavi Dil Hastalığı tedavisi nedir, belirtileri nelerdir ve insana bulaşır mı?

Mavi Dil Hastalığı tedavisi var mı? Mavi Dil Hastalığı tedavisi nedir, belirtileri nelerdir ve insana bulaşır mı?

Hayvanlarda görülen ve bir virüs türünden üreyen Mavi Dil Hastalığı günün en çok konuşulanları arasında yer alıyor. Adana'nın Yumurtalık ilçesinde iki mahalle, hayvanlarda görülerek gündeme gelen mavi dil hastalığı nedir, nasıl geçer, bulaşıcı mı gibi sorulara yanıt aranıyor. Son olarak Kaymakamlık mahallelere hayvan giriş çıkışını da durdurdu. Peki Mavi Dil Hastalığı nedir, belirtileri nelerdir ve insana bulaşır mı ve tedavisi var mı? İşte tüm detaylar…

Adana'da hayvanlarda görülen virüs kaynaklı Mavi Dil Hastalığı binlerce kişinin gündeminde yer aldı. Genellikle yazın yağmurlu zamanlarda ve rutubetli bölgelerde oluşan bu hastalıkla ilgili olarak araştırmalar hızlandı. Mavi dil virüsü (BTV) ile enfeksiyon, hayvanların büyük çoğunluğunda görülmez ancak enfekte koyun, geyik ve yabani geviş getirenlerin bir kısmında ölümcül hastalığa neden olabilir. Peki Mavi Dil Hastalığı nedir, belirtileri nelerdir ve insana bulaşır mı? Mavi Dil Hastalığı tedavisi var mı?

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Mavi dil hastalığı, hayvanlarda görülen ve bir virüs türünden kaynaklanan hastalıktır. Hastalıklı hayvanların sinek ısırılması ile virüs başka bir hayvana bulaşabiliyor. Geviş getiren hayvanlarda sıklıkla görülür.

Hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı, genellikle yazın yağmurlu zamanlarda ve rutubetli bölgelerde oluşuyor.

Mavi dil virüsü (BTV) ile enfeksiyon, hayvanların büyük çoğunluğunda görülmez ancak enfekte koyun, geyik ve yabani geviş getirenlerin bir kısmında ölümcül hastalığa neden olabilir.

MAVİ DİL HASTALIĞI İNSANA BULAŞIR MI?

Mavi Dil virüsü bugüne kadar insanda izole edilmemiş olup zoonoz bir hastalık değildir. Hayvandan hayvana direk bulaşma oluşmaz. Hasta hayvanların et, süt ve ürünleri insanlar için risk değildir. Virüsün şimdiye kadar tanımlanmış 24 serotipi vardır.

MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Hastalık yazın yağmurlu mevsimlerde, geceleri alçak ve rutubetli yerlerde meydana gelir. Virüs sığırların kanında 14 hafta kadar etkili olabilir Akut olaylarda ilk semptom, enfeksiyonu takiben 7 gün sonra görülmeye başlar. Belirtileri:

Aniden 40-42 o C ye varan ateş,

Ateşin başlamasından hemen sonra görülen dudak emme hareketleri,

Dil ve dudak ödemleri dilde mavileşme,

Önce sulu sonra irinli burun akıntısı,

Ağızda ve burun girişinde ülser ve kabuklu yaralar, bunun sonucu solunum güçlüğü ve yem alınımının durması,

Ağızdaki ve burundaki yaraların iyileşmesinden sonra ayakta tırnak aralarında yaralar,

Deride kırmızılıklar, yapağıda kırılma dökülme ,

Genç hayvanlarda ishal ve bulguların görülmeye başlanmasından 2-8 gün sonra ölüm.

Bazı durumlarda ölüm çok daha uzun zaman sonra görülebilir. Kuzularda ölüm oranı % 95'e varabilir.

Sığırlarda benzer belirtiler görülmekle birlikte belirtiler çok daha hafiftir, bazen fark edilmeyebilir. Ancak gebe ineklerde AH sendromu denilen anomalili buzağı doğumları ve ölü doğumlar da görülebilir.

Enfeksiyona bağlı olarak süt veriminde hızla bir azalma görülebilir. Doğan buzağılarında anomaliler şekillenebilmektedir. Sığırlarda belli bir zaman içerisinde iyileşmeler olduğu bildirilmektedir.

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Mavi Dil Hastalığı tedavisi var mı? Mavi Dil Hastalığı tedavisi nedir, belirtileri nelerdir ve insana bulaşır mı?
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