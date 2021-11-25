Şampiyonlar Ligi’nde acı tablo! Beşiktaş o alanda tek başına...

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, beklentilerin çok altında kaldı. Dortmund, Ajax ve Sporting ile mücadele eden siyah-beyazlılar, oynadığı 5 maçı da kaybetti. Kartal son olarak dün akşam Ajax'ı sahasında ağırladı. Ghezzal'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, Haller'i durdurmadı ve müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz kötü bir istatistiğe de imza atmış oldu.