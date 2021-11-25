Şampiyonlar Ligi’nde acı tablo! Beşiktaş o alanda tek başına...

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, beklentilerin çok altında kaldı. Dortmund, Ajax ve Sporting ile mücadele eden siyah-beyazlılar, oynadığı 5 maçı da kaybetti. Kartal son olarak dün akşam Ajax'ı sahasında ağırladı. Ghezzal'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, Haller'i durdurmadı ve müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz kötü bir istatistiğe de imza atmış oldu.
PUANSIZ TEK TAKIM!
Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında beşinci maçlar sona erdi. Kuralar çekildiği zaman gruptan çıkmayı hedefleyen Kartal, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynadığı 5 maçı da kaybeden Beşiktaş, grup aşamasında puan alamayan tek takım konumunda bulunuyor.
Siyah-beyazlılar, Avrupa'daki son 18 karşılaşmada ise 2 kez kazanabildi. Söz konusu maçların ikisini beraberlikle tamamlayan Kartal, 14 kez rakiplerine mağlup oldu.
DEV GELİR KAÇTI
Grup aşamasında son sıraya demirleyen Beşiktaş, 14 milyon euro'luk (Yaklaşık 189 milyon TL) bir gelirden oldu. Süper Lig'de de yarışın uzağına düşen Kartal'ı, mali açıdan da oldukça zorlu bir dönem bekliyor.
SERGEN YALÇIN, AVRUPA'DA YİNE GALİBİYET SEVİNCİ YAŞAYAMADI
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının başında Avrupa kupalarında galibiyet sevinci hasretini sürdürdü. Beşiktaş, Yalçın yönetimindeki 7 Avrupa kupası maçında bir beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.
AVRUPA'DA KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında son 4 sezondaki kötü gidişatı sürdü. Siyah-beyazlı ekip, son 4 sezonda 18 Avrupa kupası maçına çıkarken, bunların sadece ikisini galibiyetle tamamlayabildi.
Söz konusu 18 maçta sahadan 2 kez beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 14 karşılaşmada ise mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti ise 8 maça çıktı. "Kara Kartallar", Avrupa'da çıktığı son 8 maçta bir beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.
Beşiktaş, Avrupa'daki son galibiyetini 28 Kasım 2019'da Slovan Bratislava'yı Avrupa Ligi'nde evinde 2-1 yenerek elde etti.