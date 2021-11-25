Son dakika: Lionel Messi’nin o halleri taraftarı çileden çıkardı! Manchester City-PSG maçından sonra…

van der Vaart şöyle konuştu:

"Messi eğer gol atmazsa veya asist yapmazsa bunun nedeni çok kötü bir oyun oynamasıdır. Ronaldo sahada savaşıyor. Messi ise zaman zaman sadece yürüyor. Hiç utanmıyor mu? Messi gibi bir oyuncu için hiç doğru değil."