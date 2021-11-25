Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Lionel Messi’nin o halleri taraftarı çileden çıkardı! Manchester City-PSG maçından sonra…
Giriş Tarihi: 25.11.2021 20:14 Son Güncelleme: 25.11.2021 20:25

Son dakika: Lionel Messi’nin o halleri taraftarı çileden çıkardı! Manchester City-PSG maçından sonra…

Son dakika: Lionel Messi’nin o halleri taraftarı çileden çıkardı! Manchester City-PSG maçından sonra…

Son dakika haberi… Bu sezon efsanesi olduğu Barcelona’dan finansal anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, yaz transfer transfer sezonunda Fransız devi PSG’ye transfer olmuştu. Transferinin ardından birçok futbolsever tarafından tepki çeken Messi, PSG formasıyla sergilediği performans nedeniyle eleştirilerin hedefindeki isim oldu. Hollanda futbolunun efsane isimlerinden van der Vaart ve PSG taraftarları, Messi’ye sert çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Bu sezon dünya futbolunda beklenmedik bir gelişmeye imza atarak Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, Fransız devi Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu. PSG formasıyla beklentileri karşılayamayan Messi, Ligue 1'de ilk golünü transferinden 3 ay sonra kaydedebildi.

Sakatlıklar ve form düşüklüğünün de etkisiyle Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 10 kez PSG formasını terleten Messi, 4 gol ve 1 asistle oynadı.

Messi'nin de transferinden sonra oluşan PSG'nin rüya üçlüsü Neymar, Mbappe ve Messi, sergiledikleri futbolla henüz beklentileri karşılayabilmiş değil.

Son oynanan Manchester City-PSG maçında 90 dakika boyunca İngiliz devine teslim olan PSG, sahada oldukça silik bir performans sergiledi.

Manchester City kalesine gitmekte oldukça zorlanan Fransız devi, rakibine 2-1 mağlup oldu. Maç içerisinde en çok eleştirilen isimler ise Messi, Neymar ve Mbappe oldu.

Ancak Fransız taraftarlar, en büyük tepkiyi Lionel Messi'ye verdi. Maç içerisinde ve maçın ardından sosyal medyadan yıldız oyuncuyu sertçe eleştiren Fransız taraftarlar, yıldız ismin yürümek dışında bir şey yapmadığını söyledi.

"SAHADA YÜRÜMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPMIYOR"

İşte PSG taraftarlarının Messi hakkında yazdıkları:

"Messi ilgisiz görünüyor. Tek yaptığı şey topu aldığında dümdüz geri pas vermek. Garip."

"Messi, tüm maç boyunca yürümek dışında hiçbir şey yapmadı. Kelimenin tam anlamıyla orada olmak istemiyormuş gibi oynuyor. Dostum, MLS'e gitseydin daha iyiydi."

"Pochettino'yu çok iyi anlıyorum. Messi, Mbappe ve Neymar sahada yürüyor. PSG resmen 8 kişi oynuyor.

"Messi sadece ortalıkta dolaşıyor."

"MESSI HİÇ UTANMIYOR MU?"

Lionel Messi'yi eleştirenler arasında Hollandalı eski futbolcu Rafael van der Vaart da vardı. Eski yıldız, Messi ve Ronaldo'yu kıyaslayarak, Ronaldo'nun daha büyük bir yıldız olduğunu söyledi.

van der Vaart şöyle konuştu:

"Messi eğer gol atmazsa veya asist yapmazsa bunun nedeni çok kötü bir oyun oynamasıdır. Ronaldo sahada savaşıyor. Messi ise zaman zaman sadece yürüyor. Hiç utanmıyor mu? Messi gibi bir oyuncu için hiç doğru değil."

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Son dakika: Lionel Messi’nin o halleri taraftarı çileden çıkardı! Manchester City-PSG maçından sonra…
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