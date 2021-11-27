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Giriş Tarihi: 27.11.2021 17:38 Son Güncelleme: 27.11.2021 17:41

Beşiktaş, Giresunspor karşısında çıkış arıyor! İlk 11'ler belli oldu...

Beşiktaş, Giresunspor karşısında çıkış arıyor! İlk 11’ler belli oldu...

Süper Lig'in 14. haftasında kötü gidişatı sona erdirmek isteyen Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Gökhan Töre ve Rıdvan Yılmaz'ın ysnı sıra Salih Uçan ve Serdar Saatçi de maç kadrosunda yer almıyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekipte ligde de işler yolunda gitmiyor. Yeniden çıkış yaparak zirveye ortak olma planları yapan siyah-beyazlı ekip, kötü gidişe Giresunspor karşısında son vermek istiyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Pjanic, Ghezzal, N'Koudou, Larin, Batshuayi.

LİGDE ÜST ÜSTE 3 MAĞLUBİYET!

Ligde son galibiyetini 10. haftadaki derbi maçta Galatasaray'a karşı alan Beşiktaş'ta daha sonra oynadığı 3 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı. Siyah-beyazlı ekip derbinin ardından Atakaş Hatayspor'a 1-0, Trabzonspor'a 2-1 ve Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 yenilerek yıllar sonra ligde ilk kez üst üste 3 maçtan puansız döndü ve zirveyle puan farkının açılmasını engelleyemedi.

WELINTON SINIRDA

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Welinton Souza maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Ligde Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu, Trabzonspor maçında gördüğü kartla sınıra geldi. Welinton, GZT Giresunspor maçında da sarı kart görmesi halinde Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK!

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra Salih Uçan ve Serdar Saatçi de Giresunspor maçı kadrosuna yer almıyor.

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Beşiktaş, Giresunspor karşısında çıkış arıyor! İlk 11'ler belli oldu...
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