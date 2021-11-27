Son dakika: Giresunspor’un gollerinden sonra büyük tepki! Beşiktaşlı taraftarlar, tüm takımı ıslıkladı bir isim hariç...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'u konuk etti. Konuk ekip, 22. dakikada Diabate'nin penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İlk devrenin son dakikalarında Beşiktaşlı taraftarlar, futbolculara tepki gösterdi. Giresunspor, ikinci yarıda 2 gol daha buldu ve 3-0 öne geçti.
İlk yarının sona ermesinden sonra Siyah-beyazlı taraftarlar, 'Sergen takımı ayağa kaldır' ve 'Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin' şeklinde uzun süre tempo tuttu. Beşiktaş taraftarları ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte ise 'Sergen takımı buraya getir' tezahüratlarında bulundu.
Giresunspor'un ikinci yarıdaki gollerinden sonra ise Beşiktaşlı taraftarlar, kendi futbolcularını ıslıklayarak tepki gösterdi.
Beşiktaş taraftarı, yenilen 3. golden sonra Giresunspor'u alkışladı. Beşiktaş taraftarları, ikinci yarıda oyuna giren Can Bozdoğan'ı alkışlarken, diğer futbolcuları da ıslıkladı.