Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Giresunspor'un gollerinden sonra büyük tepki! Beşiktaşlı taraftarlar, tüm takımı ıslıkladı bir isim hariç...
Giriş Tarihi: 27.11.2021 20:43 Son Güncelleme: 27.11.2021 20:50

Son dakika: Giresunspor'un gollerinden sonra büyük tepki! Beşiktaşlı taraftarlar, tüm takımı ıslıkladı bir isim hariç...

DHA
Son dakika: Giresunspor’un gollerinden sonra büyük tepki! Beşiktaşlı taraftarlar, tüm takımı ıslıkladı bir isim hariç...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'ın GZT Giresunspor'u konuk ettiği karşılaşmada konuk ekibin 1-0 öne geçmesinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, takıma tepki gösterdi. Maçın ikinci yarısında Giresunspor 2 gol daha buldu ve 3-0 öne geçti. Gollerden sonra Beşiktaşlı taraftarlar, kendi futbolcularını ıslıkladı.

Son dakika haberi... Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'u konuk etti. Konuk ekip, 22. dakikada Diabate'nin penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İlk devrenin son dakikalarında Beşiktaşlı taraftarlar, futbolculara tepki gösterdi. Giresunspor, ikinci yarıda 2 gol daha buldu ve 3-0 öne geçti.

İlk yarının sona ermesinden sonra Siyah-beyazlı taraftarlar, 'Sergen takımı ayağa kaldır' ve 'Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin' şeklinde uzun süre tempo tuttu. Beşiktaş taraftarları ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte ise 'Sergen takımı buraya getir' tezahüratlarında bulundu.

Giresunspor'un ikinci yarıdaki gollerinden sonra ise Beşiktaşlı taraftarlar, kendi futbolcularını ıslıklayarak tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarı, yenilen 3. golden sonra Giresunspor'u alkışladı. Beşiktaş taraftarları, ikinci yarıda oyuna giren Can Bozdoğan'ı alkışlarken, diğer futbolcuları da ıslıkladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İl Sağlık Müdürü duyurdu! İstanbul birkaç hafta içerisinde...
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! 2022 için detaylar netleşti
Asgari ücrette son dakika: Kıdem tazminatında 11 bin TL dönemi
Döviz kurları üzerinden manipülasyon araştırılacak: Başkan Erdoğan talimat verdi
Ali Akman golleriyle büyülemeye devam ediyor! Takımının en golcüsü...
SON DAKİKA | FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kaçışına ilişkin yeni bilgiler ilk kez A Haber'de açıklandı! "Şüpheli tavırları Öksüz'ü ele verdi"
Baykar'ın acı kaybı! Tarık Kesekçi Bursa'da kazada öldü
Bu kefeni yırtmak mümkün mü?
Son dakika haberi: AK Parti'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı'nın son oy oranı...
Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Giresunspor'un gollerinden sonra büyük tepki! Beşiktaşlı taraftarlar, tüm takımı ıslıkladı bir isim hariç...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA