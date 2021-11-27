Son dakika: Giresunspor’un gollerinden sonra büyük tepki! Beşiktaşlı taraftarlar, tüm takımı ıslıkladı bir isim hariç...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'u konuk etti. Konuk ekip, 22. dakikada Diabate'nin penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İlk devrenin son dakikalarında Beşiktaşlı taraftarlar, futbolculara tepki gösterdi. Giresunspor, ikinci yarıda 2 gol daha buldu ve 3-0 öne geçti.