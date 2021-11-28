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Giriş Tarihi: 28.11.2021 17:37 Son Güncelleme: 28.11.2021 17:41

Lionel Messi asist hat-trick'i yaptı! PSG geriden gelip kazandı...

Lionel Messi asist hat-trick’i yaptı! PSG geriden gelip kazandı...

Fransa Ligue 1'in 15. haftasında lider PSG, geriye düştüğü maçta deplasmanda Saint-Etienne'i 3-1 mağlup etti. Paris ekibinin gollerini Marquinhos (2) ve Di Maria atarken 3 golün asistini de Lionel Messi kaydetti.

Fransa Ligue 1'in 15. haftasında lider PSG, Saint-Etienne'e konuk oldu. Ev sahibi takım, 23. dakikada Dens Bouanga'nın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takımın futbolcusu Marquinhos, 45+2. dakika skoru eşitledi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede 79. dakikada Angel Di Maria'nın ve 90+1. dakikada Marquinhos'un attığı gollerle PSG, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Paris ekibinde 3 golün asistini de Lionel Messi kaydetti.

Saint-Etienne'in futbolcusu Timothee Kolodziejczak, 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, 88. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Başkent ekibinin yeni transferi Sergio Ramos da uzun süren sakatlığının ardından bu maçta ilk kez forma giydi.

PSG, puanını 40'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Saint-Etienne ise 12 puanla son sıraya geriledi.

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Lionel Messi asist hat-trick'i yaptı! PSG geriden gelip kazandı...
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