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Giriş Tarihi: 3.12.2021

Sola yeni aday Puchacz

YUNUS EMRE SEL
Sola yeni aday Puchacz

Trabzonspor, Union Berlin’de forma giyen 22 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istiyor. Bu sezon ligde görev almayan Puchacz, Avrupa’da 7 karşılaşmada 2 asist yaptı

Trabzonspor, sol bek arayışında Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz'ı listesine aldı. Alman ekibi Union Berlin'in sezon başında kadrosuna kattığı 1999 doğumlu 22 yaşındaki sol bek için scout ekibinin ve teknik ekibin olumlu raporlarının olduğu öğrenildi. Yabancı kontenjanındaki 97 doğumlu ya da daha küçük yaş grubundaki bir oyuncu hakkını da doldurabilecek olan Puchacz için Union Berlin'e kiralama teklifi yapılacak. Bu sezon 5'i Konferans Ligi maçı olmak üzere toplam 7 kez Union Berlin forması giyen genç oyuncu bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı. Puchacz ligde ise hiç forma giyemedi ve sadece iki kez maç kadrosunda yer aldı.

DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO
Sezon başı Lech Poznan'dan 2.5 milyon Euro'ya U.Berlin'e transfer olan 22 yaşındaki futbolcunun güncel değeri 3.5 milyon Euro.

YILDIZI POZNAN'DA PARLADI
Lech Poznan forması ile 82 maçta 7 gol ve 12 asistlik bir performans sergileyen Puchacz sezon başında Berlin ekibine transfer olmuştu.

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Sola yeni aday Puchacz
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