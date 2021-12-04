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Giriş Tarihi: 5.12.2021 00:33 Son Güncelleme: 5.12.2021 00:36

Merih Demiral forvetleri kıskandırdı! Napoli karşısında geri dönüşün fitilini ateşledi...

Merih Demiral forvetleri kıskandırdı! Napoli karşısında geri dönüşün fitilini ateşledi...

İtalya Serie A'nın 16. haftasında bu sezonun flaş takımı Napoli, evinde Atalanta'yı ağırladı. Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Atalanta, deplasmandan 3-2 galibiyetle çıktı. Atalanta'nın 2. golünü milli oyuncumuz Merih Demiral kaydetti. Atalanta, bu sonuçla puanını 34'e çıkardı ve 36 puanlı Napoli'yle farkı kapattı.

İtalya Serie A'da 16. hafta karşılaşmalarında büyük heyecan devam ediyor. İtalya'da son yılların en büyük çıkış gösteren takımı Atalanta, bu sezonun en iyilerinden birisi olan Napoli'yi deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Tam 5 golün atıldığı karşılaşma, büyük heyecana sahne oldu. Milli oyuncumuz Merih Demiral, takımının 2. golünü kaydederken geri dönüş fitilini de ateşledi.

Maça golle başlayan Atalanta, 7. dakikada Malinovsky'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının büyük bir bölümünü 1-0 önde götüren Atalanta'ya, 40. dakikada Zielinski karşılık verdi ve ilk 45 dakika 1-1 sona erdi.

Wiser keşif platformu oldu
Wiser keşif platformu oldu

İkinci yarısı da golle başlayan dev mücadele, 47. dakikada gelen Mertens'in golüyle Napoli'nin 2-1 öne geçmesini sağladı.

FORVETLERİ KISKANDIRDI!

Milli oyuncumuz Merih Demiral, maçın 66. dakikasında adeta golcüleri kıskandıran bir gol kaydetti. Atalanta atağında savunma arkasına sarkan Merih, çaprazdan oldukça sert bir şut çıkararak topu tavana göndererek ağları buldu.

Maçın genelinde oldukça başarılı ve etkileyici bir performans gösteren Merih, İtalyan taraftarlardan da övgüleri topladı.

Wiser keşif platformu oldu
Wiser keşif platformu oldu

Karşılaşmanın son ve galibiyet golünü ise Freuler kaydetti. Bu sonuçla Atalanta, puanını 34'e yükseltti ve Napoli'nin 2 puan gerisinde 4. sıraya oturdu.

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Merih Demiral forvetleri kıskandırdı! Napoli karşısında geri dönüşün fitilini ateşledi...
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