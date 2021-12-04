Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Real Madrid deplasmanda Real Sociedad'ı devirdi!
Giriş Tarihi: 5.12.2021 01:48 Son Güncelleme: 5.12.2021 01:48

Real Madrid deplasmanda Real Sociedad'ı devirdi!

AA
Real Madrid deplasmanda Real Sociedad’ı devirdi!

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Vinicius Junior ve Luka Jovic kaydetti.

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti. Ligde liderlik mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Real Madrid önemli bir galibiyet alarak liderliğini perçinledi. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Madrid'in golleri ikinci yarıda Vinicius (Dk. 47) ve Luka Jovic'den (Dk. 57) geldi.

Zorlu deplasmanda galip gelerek puanını 39'a çıkaran Real Madrid, liderlik koltuğunda en yakın rakibi Sevilla'nın (1 maçı eksik) 8 puan önünde yer aldı. Real Sociedad ise 29 puanda kalarak 5'inciliğe geriledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin'de soğuk duş! 29 ilden otobüsle takviye yaptılar! Ancak bu kadar kişi toplayabildiler...
Son Dakika: Kan donduran çocuk cinayetinde yeni görüntüler! Cani üvey anne aç bıraktığı çocuğun karşında dondurma yedi!
İYİ Parti mitinglerinde olaylar bitmiyor! Soru sormak isteyen vatandaşı tehdit edip yaka paça attılar
Son dakika: Başkan Erdoğan'a bombalı tuzak önlendi! Göreve gidecek polis durumu fark edince imha edildi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 'Dünyaya Sunuyoruz" diyerek duyurdu: Çarpan etkisi yaratacak
Film olsa 'bu kadarı olmaz' denir! Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir yasak aşk!
Altın gram fiyatı YENİ ZİRVESİNDE! Altın fiyatları psikolojik bandı kıracak mı? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 3 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA | Asgari ücret ile birlikte bütün gözler o kararda! Bütün maaşlar artabilir
Ortodoks rahipten Papa’ya sert tepki: “Sen bir kafirsin”
Robert Lewandowski, Borussia Dortmund'u yıktı! Yakaladığı istatistikle tarihe geçti...
Wiser keşif platformu oldu
Wiser keşif platformu oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid deplasmanda Real Sociedad'ı devirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA