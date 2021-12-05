Son maça kadar devam

Başkan Ahmet Ağaoğlu, ‘Lig bitti Trabzonspor şampiyon’ söylemlerinin rakibe saygısızlık olduğunu belirtip, “8 takım yarışıyor, son düdüğe kadar hiçbir şey belli olmaz” dedi
Trabzonspor'un seçimli olağan genel kurulu dün başladı. Ahmet Ağaoğlu, tek liste ile girdiğiseçimde bugün üyelerden 3yıl daha kulübü yönetmek içinyetki alacak. Dün kürsüye çıkan Ağaoğlu şunları söyledi: Trabzonspor'un bölge takımlarına Hekimoğlu'na, Ofspor'a, Yomraspor'a, Rizespor'a, Giresunspor'a, Samsunspor'a, Orduspor'a karşı da sorumluluğu var. Şampiyonluk şarkıları söylenmeye, yüzde 90-97 Trabzonspor şampiyon algısı oluşturulmaya başlandı sakın ha sakın. Şubat ayında şampiyonluk kutlayacağız esprisi güzel ama hakemin son düdüğü bitmeden kimin şampiyon olacağı belli olmaz. Şampiyonluk mücadelesinde olan tam 8 takım var. Arada puan farkı olabilir ama 24 maç 72 puan var. 'Lig bitmiştir. Trabzonspor ve diğerleri' söylemleri diğer takımlarımıza yapılan büyük bir saygısızlıktır. Mağlup da olabiliriz puan da kaybedebiliriz. Yolun sonu 8. şampiyonluk olacaksa, camiamızın ve taraftarımızın bu düşünceyle sorumluluklarını yerine getirmelerini rica ediyorum.
Genel Kurul'da konuşmacılardan İbrahim Ertürk, '2010-2011 sezonuşampiyonu' yazılı siyah formayı, konuştuğu kürsüye astı. Divan Kurulu da2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor yazılı pankart açtı.