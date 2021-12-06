Hatıralar hayal oldu

13 sezonluk G.Saray kariyerinde İmparator, en başarısız 15 maçlık lig performansını sergiledi. Ortalaması 30 puan olan kurt çalıştırıcı bu sezon ise 23 puanda kaldı, zirveyi hayallere bıraktı
Dört farklı dönemde toplam 13 sezon Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, en kötü 15 maçlık performansını sergiledi. Süper Lig'in ilk 15 haftalık bölümünde iki kez 38 puanı gören ve bu periyotta ortalaması 30 puan olan deneyimli teknik adam, bu sezon ise sadece 23 puan alarak dibe vurdu. Üç puanlı sisteme geçilen 1987 yazındanbu yana en kötü döneminiSüper Lig'i 8. sıradabitirdiği 2010-11 sezonundayaşayan sarı-kırmızılılar, yine aynı tabloylakarşılaştı. G.Saray'ın 2010-11 sezonunda da 15 hafta sonunda zirveyle arasındaki puan farkı 16'ydı.
EZELİ RAKİPLERİNİN İKİSİNE DE BOYUN EĞDİ
Ayrıca ligin ilk yarısında üç ezeli rakibi ile de karşı karşıya geldiği maçlarda Cimbom'un yüzü gülmedi. Lider Trabzonsporile 2-2 berabere kalarak 1 puanalan Aslan, Beşiktaş ve F.Bahçe'yede 2-1'lik skorlarla mağlup olarak derbisevinci de yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar ayrıca ligin 15 haftalık bölümünde ikinci kez 4 haftalık kazanamama serisine imza atarak düşüşünü sürdürdü.
FLORYA'DA CEZA İDMANI
LAZIO maçı için çarşamba günü İtalya'nın yolunu tutacak Galatasaray'da pazar günü takıma izin verilmesi planlanmıştı. Ancak 2-2'lik Altay beraberliği Florya'da şok etkisi yarattı ve Fatih Terim tarafından oyunculara pazar günü ceza idmanı koyuldu. Sarı-kırmızılıoyuncular dün moralsizolarak tesise gelip rejenerasyonçalışması gerçekleştirdi. İdmanda ise kimsenin ağzını bıçak açmadı.
CICALDAU 2 MAÇ DAHA YOK!
PERŞEMBE günü yapılan Koronavirüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, izolasyona alındı. Altay maçında oynamayan Rumen oyuncu, Lazio veSivas deplasmanlarını da kaçıracak.
GÜNÜN TARTIŞMASI G.Saray adeta lige küstü… Başkan Burak Elmas, TFF'ye savaş açtı. Bu durum nereye gider? Suçlu TFF mi?
LEVENT TÜZEMEN Terim'den vazgeçin, her şey düzelsin!
ASLINDA TFF, MHK üzerinden G.Saray'a karşı başlattığı savaşı devam ettiriyor. TV'lerdeki hakemlerin yorumlarına bakarsak atamaların ne kadar yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Zekeriya Alp ve Serdar Tatlı döneminde VAR için yetersiz bulunan Bahattin Şimşek, bu sezon ilk kez VAR hakemi olarak G.Saray maçına atanıyor. OBahattin Şimşek, verdiği ve vermediğikararlarla maçın içineediyor. TFF'de Fatih Terim'e öfkesi ve nefreti olan kişiler G.Saray'ı cezalandırıyor. Ben oyuncu tercihleri konusunda Terim'in hata yaptığını söylüyorum. Bunu Elmas ve yönetimi kendi içinde değerlendirir. Ancak TFF'deki kin güden yöneticiler, Terim'i sistem dışına itmek istiyorlar. Aynı suçlara verilen cezaların adaletsizliği bu nefreti belgeliyor. G.Saray'a verdiklerimesaj şu: "Terim'den vazgeçinher şey düzelsin!" Çünkü güç bu yöneticilerde. Başkan Nihat Özdemir bunu biliyor ama maalesef müdahale edemiyor.
MURAT ÖZBOSTAN Tepkileri ses getirmiyor...
BİR gerçeğin altını çizelim... Galatasaray için lig bitmiş. Bu yeni bir şey de değil... Fenerbahçe derbisinde de bu hissiyat bende vardı. Sonuçlar kadar hakem hataları da dikkat çekiyor. Bu konuyla ilgili başkan Burak Elmas'ın bir hafta içinde iki kere yaptığı açıklamalar var. Camiaaçıkçası bu konuşmalarıüslup ve dil açısından yeterlibulmuyor. İş böyle olunca da Galatasaray saha dışındaki noktalarda ağırlığını ortaya koyamıyor. Bunu rahmetli Mustafa Cengiz açıkçası çok iyi yapıyordu. Cengiz konuştuğunda masaya yumruğunu vururdu ve yansımaları da büyük olurdu. Sarı-kırmızılıların yeni yönetimi bunları yapamadı. Tabii sadece suçu hakem hatalarına ya da TFF'ye yüklememek lazım. Galatasaraylı oyuncuların ligi veAvrupa'yı farklıdeğerlendirmeleri de işin bir başka gerçek tarafı...
BÜLENT TİMURLENK Keyfine göre hakem çağırıyorlar
G.SARAY seviyesindeki bir takım, 15 haftada 22 puan kayıp yaşıyorsa tamamını elbette hakem hataları ile açıklayamazsınız. Ancak Altay maçı da gösterdi ki MHK Başkanı da değişse hakemler, kulüplerüzerinden sanki federasyon ilehesaplaşıyorlar. VAR odası, keyfine göre hakem çağırıp keyfine göre ekran karşısında gözlerini kapatıyor. G.Saray'da bu sezonun en iyi iki adamı Kerem ve Marcao… Acı bir tesadüf ama onların kavgası da bu kayıpların bir sebebi. Bu ikili ve Nelsson dışında futbolunu bir adım öteye götürmüş futbolcu yok. Morutan, Emre Kılınç, Halil, Taylan, Barış… Tüm bu oyuncular güçsüz. Santrfor pozisyonunda istikrar yok ve orta sahada bir oyuncunun yapacağı işi Taylan-Berkan ikilisi ile yapıp bütün maçlarda rakipleri oyuna ortak ettiler. Elbette G.Saray'ın 11'i, taktiği, formu kendi problemi. Ama Türkfutbolunun enbüyük problemi,yarası, bu hakemtopluluğudur.