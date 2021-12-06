Vincenzo Montella'dan Balotelli itirafı! "Türkiye'deki futbol..."

Adana Demirspor teknikeri Vincenzo Montella, Radio Rai'ye konuk oldu ve çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Montella, başta Balotelli ve Türkiye'deki VAR uygulamasıyla ilgili görüşlerini dile getirdi.
"TÜRKİYE'DEKİ TECRÜBE HARİKA DİYEBİLİRİM"
İşte Montella'nın sözler: "Türkiye'deki tecrübe harika, mutluyum ve doğru koşullarda çalışmanın bir yolu var. Çok mutluyum, Buradakiler güler yüzlü insanlar ve çok hevesliler. Son maçı kaybetsek de iyi işler yaptığımız düşünüyorum."
BALOTELLİ MİLLİ TAKIMA DÖNEBİLİR Mİ?
"Balotelli'nin geri dönmek gibi bir takıntısı var, bu kolay değil ve uzun süredir oraya gitmediği için bunu biliyor. Bu konuda onu takip ediyorum, denemeyi hedefliyor ve Mancini onun gelişimini değerlendirecek. Balotelli'nin hala bazı şeyleri yeniden kazanması gerekiyor."
TÜRKİYE'DE DE BAŞ DÖNDÜRÜCÜ BİR GOL ARTIŞI VAR MI?
"Evet, çok var ve yıllar içinde yeni düzenlemeler bunu destekledi. Bu da futbolu daha güzel ve gösterişli kılıyor, daha çok sinirleniyorsunuz ama önemli olan diğerlerinden daha fazla gol atmak."
MOURİNHO'NUN OYUNCULARI SUÇLAMASI DOĞRU MU?
"Bunu bilmiyorum, o stratejik bir bir hoca. Oyuncularının her zaman en iyi performanslarını sergilemelerine yardımcı oluyor ve onları büyütüyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu konuda."
TÜRKİYE, DÜNYA KUPASI PLAY-OFF'LARINDA PORTEKİZ'İ YENEBİLİR Mİ?
"Portekiz'in bir tarihi var ve bu önemli. Rakip dışında İtalya'nın ne yapacağı önemli. Tarihsel olarak, zorluklarda her zaman içimizdeki en iyiyi ortaya çıkardık."
VAR TÜRKİYE'DE NASIL KARŞILANDI?
"İyi. Ama nasıl uygulandığını tam olarak anlamıyorum, bazen çok net ofsaytlar çalmak için çok fazla şey bekleniyor. Açıkça anlaşıldığında müdahale etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hatalar henüz giderilmedi ama çok azaldı diyebilirim "
40 YAŞINDA HALA FARK YARATMAYI BAŞARAN IBRAHİMOVİC'E ŞAŞIRDINIZ MI?
"İbra olduğunu düşünmeseydim evet derdim ama o her zaman rekabetçi bir zihniyete sahip ve bu yüzden bu kadar iyi iş çıkarmayı başarıyor."
KENDİNİZİ GELECEKTE NEREDE GÖRÜYORSUNUZ?
"Koç olarak kariyerimde de ihtiyaç duyduğum bu deneyimden keyif alıyorum. Bu rol için daha gencim diyebilirim. Başka kültürleri tanımak için yurt dışında çalışmayı seviyorum. Şu an için burada iyiyim. Geleceği düşünmek için zaman gerekiyor, şimdi bunun hakkında konuşmak faydasız olur. İyi bir şeyler yapmak istiyorum"
İTALYA'DA EN ÇOK BEĞENDİĞİNİZ FORVET HANGİSİ?
"Abraham'a potansiyelini henüz ifade etmediğini söylüyorum. Diğer yanda Dzeko var, her zaman iyi bir golcü oldu."