Vincenzo Montella'dan Balotelli itirafı! "Türkiye'deki futbol..."

KENDİNİZİ GELECEKTE NEREDE GÖRÜYORSUNUZ?

"Koç olarak kariyerimde de ihtiyaç duyduğum bu deneyimden keyif alıyorum. Bu rol için daha gencim diyebilirim. Başka kültürleri tanımak için yurt dışında çalışmayı seviyorum. Şu an için burada iyiyim. Geleceği düşünmek için zaman gerekiyor, şimdi bunun hakkında konuşmak faydasız olur. İyi bir şeyler yapmak istiyorum"