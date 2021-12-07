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Giriş Tarihi: 7.12.2021 19:29 Son Güncelleme: 7.12.2021 19:39

Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbolunda karşılaşıyor! Tarihi maç gollerle başladı...

Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbolunda karşılaşıyor! Tarihi maç gollerle başladı...

Türk futbolunun dev kulüpleri Galatasaray ve Fenerbahçe, kadın futbolunda ilk kez karşı karşıya geliyor. Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen özel maç Nef Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Fenerbahçe, 4-0'lık üstünlüğü sağladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, tarihte ilk kez karşı karşıya geliyor. Kadın şiddete karşı farkındalık oluşturmak adına düzenlenen maç, Nef Stadyumu'nda oynanıyor.

CANLI | GALATASARAY 0-4 FENERBAHÇE

10' Fatma
15' Berdan
31' Shameeka
34' Shameeka

Galatasaray'da Daniels, 4. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Sude, Yaren, Elanur, Elif, Ijeoma, Arzu, Andiolo, Serpil, Denda, Ortiz, Samia Adam

Fenerbahçe: Ezgi, Demet, Narin, Nina, Cansu, Fatma, Mariana, Yenney, Shameeka, Berdan, Kennya

İki kulübün maç için ortak bir şekilde yayınladığı açıklama şöyle:

Biz Türkiye'nin en büyük spor kulüpleri, milyonlarca taraftarımızla sporun en önemli iki markası olarak;

1909 yılında başlayan ezeli rekabetimizi, şimdi eşsiz bir amaçla taçlandırıyoruz...

Kadınlara uygulanan her tür şiddeti,

Kadınlara ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığı,

Cinsiyetçi yaklaşımları ve söylemleri,

Eşitsizliği, Haksızlığı ve Adaletsizliği REDDEDİYORUZ!

Bu konuda toplumsal farkındalık yaratmak için; yıllardır kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta katılımına projeleri ile öncülük eden The Coca-Cola Company'nin desteğiyle Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımlarımızı ilk kez bir araya getiriyoruz.

Bu maçın tek galibinin "Kadınlar ve Türk Sporu" olacağını biliyoruz!

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Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbolunda karşılaşıyor! Tarihi maç gollerle başladı...
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