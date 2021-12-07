Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe nefes aldı
Giriş Tarihi: 7.12.2021

Göztepe nefes aldı

Göztepe nefes aldı
SÜPER Lig'de 5 maçtır galibiyet hasreti çeken Göztepe, sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup edip kötü gidişine son verdi. Mücadelenin 39. dakikasında Ertuğrul ile girdiği ikili mücadelede Jahovic yerde kalırken, hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kendisi kullanan Jahovic, Göztepe'yi öne geçirdi. Makedon forvet 45+4'te de Halil'in müthiş ara pasında aldığı topu sürerek, plase vuruşla farkı 2'ye çıkardı. 58'de sarı-kırmızılılarda Obinna ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 61'de Recep Niyaz ağları sarsıp Gaziantep'i umutlandırdı. Konuk ekip, 10 kişi kalan rakibine karşı baskılarını artırıp eşitlik için çabalasa da kazanan Göztepe oldu.

İRFAN CAN ACISIYLA MAÇA ÇIKTI
Göztepe'nin 23 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, maçın ardından gözyaşlarını tutamadı. Anne karnındaki 5.5 aylık bebeğini kaybettiğini söyleyen İrfan, "Oynamayacaktım ama eşim, bebeğimiz için oyna dedi. 3 top direkten döndü, kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan Gazi Meclis'te ahlaksız el hareketi! "Bir tek bunu yapmadığın kalmıştı"
SON DAKİKA | 3600 ek gösterge için mutlu son! Memur maaşlarına sosyal refah düzenlemesi yapılacak
Son dakika: Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti
İran Cumhurbaşkanı Reisi, DEAŞ'ı kuran ülkeyi açıkladı
Son dakika haberi: AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması
Son dakika! Prof. Dr. Teoman Duralı için peş peşe taziye mesajları: Hep yurdu için mücadele verdi
İrfan Can Eğribayat gözyaşlarını tutamadı! 5.5 aylık bebeğini kaybettiği öğrenildi...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 2022 asgari ücret zam oranı için özel anket! İşte asgari ücret için dikkat çeken o rakam
Kılıçdaroğlu'nun ahlaksız el hareketine tepkiler çığ gibi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Millet öyle bir hareket çeker ki..
Meteoroloji bölge bölge uyardı; kuvvetli sağanak yağış ve fırtına geliyor! 28 il için sarı, 7 il için de turuncu kodlu uyarı verildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe nefes aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA