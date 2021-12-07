Göztepe nefes aldı

SÜPER Lig'de 5 maçtır galibiyet hasreti çeken Göztepe, sahasında Gaziantep FK'yı2-1 mağlup edip kötü gidişine son verdi. Mücadelenin 39. dakikasında Ertuğrul ile girdiği ikili mücadelede Jahovic yerde kalırken, hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kendisikullanan Jahovic, Göztepe'yi öne geçirdi. Makedon forvet 45+4'te de Halil'in müthişara pasında aldığı topu sürerek, plase vuruşla farkı 2'ye çıkardı. 58'de sarı-kırmızılılarda Obinna ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 61'de Recep Niyaz ağları sarsıp Gaziantep'i umutlandırdı. Konukekip, 10kişi kalanrakibine karşı baskılarınıartırıp eşitlik için çabalasada kazanan Göztepe oldu.
İRFAN CAN ACISIYLA MAÇA ÇIKTI
Göztepe'nin 23 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, maçın ardından gözyaşlarını tutamadı. Anne karnındaki 5.5 aylık bebeğini kaybettiğini söyleyen İrfan, "Oynamayacaktım ama eşim, bebeğimiz için oyna dedi. 3 top direkten döndü, kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.