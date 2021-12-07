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Giriş Tarihi: 7.12.2021

Önce imza sonra idman

YUNUS EMRE SEL
Önce imza sonra idman

Sağlık kontrolünün ardından Wuhan’ın özel izniyle imza attırılacak olan 27 yaşındaki oyuncu teknik heyetin isteği ile hemen idmanlara başlayacak

Trabzonspor'un ara transfer dönemi resmen başlamadan kadrosuna kattığı Jean Evrard Kouassi bu gece Trabzon'a gelecek. Şehre indiğinde sağlık kontrolünden geçirilecek olan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, 31 Aralık'ta serbest kalacak olmasına rağmen kulübü Wuhan'dan alınan özel izinle hemen 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

ADAPTASYONU HIZLANACAK
Daha önce Afrika Kupası'na gideceği için izin verilmesi planlanan oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda Trabzon'da kalacak ve antrenmanlara katılacak. Böylelikle turnuvada Fildişi Sahili Milli Takımı'nın formasını giyecek olan Kouassi'nin takıma daha hızlı adapte olması sağlanacak. Oyuncunun bedelsiz transfer edileceği için imza parasının yanı sıra kendisine yıllık 600 bin Euro civarında ücret verileceği KAP bildiriminde yer almıştı.

ŞEHİR KEYFİ
Trabzonspor'un iki Yunan yıldızı Siopis ve Bakasetas dün şehri gezerek güneşli havanın tadını çıkardı. Siopis'in çocukları da gezide büyük ilgi gördü.

OLYMPİAKOS İLE SIKI PAZARLIK
TRABZONSPOR, listesindeki diğer kanat oyuncusu olan Georgios Masouras için Olympiakos ile yapılan görüşmelerde bir seviye daha ilerledi. Daha önce oyuncuyu göndermeye sıcak bakmayan Olympiakos yönetimi ile 10 milyon Euro'luk bonservis için pazarlıklar sürüyor. Bakasetas ve Siopis'in de bu transfer için devrede oldukları belirtildi.

DOĞAN: ÜÇ-DÖRT TAKVİYE OLACAK
TRABZONSPOR Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, ara transfer çalışmalarında önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. Doğan, "Üzerimize düşen görevleri yapıp, tüm takviyeleri 15-20 gün içerisinde kadroya katacağız. Ondan sonra eti senin kemiği benim. Hocamız bu işin üstesinden gelecektir. 3-4 takviye yapacağız gibi gözüküyor. Gervinho'nun sözleşmesini de askıya almak durumunda kalacağız. Mevki olarak söylemeyeceğim ama hocamız kimi istiyorsa alacağız" dedi.

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