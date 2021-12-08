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Giriş Tarihi: 8.12.2021 21:01

Kadınlar EuroLeague'de kazanan Fenerbahçe

AA
Kadınlar EuroLeague’de kazanan Fenerbahçe

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 8. haftasında Fenerbahçe Safiport, sahasında Galatasaray'ı 107-62 mağlup etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 8. haftasında Fenerbahçe Safiport, sahasında Galatasaray'ı 107-62 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 5. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Safiport, ikinci dakikada 7-0'lık seri yakaladı. Boyalı alandan skor üreten Galatasaray'a McBride'ın dış atışlardan üst üste bulduğu 3 basketle yanıt veren sarı-lacivertli takım, 7. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 21-9. Kalan bölümde pota altından kaydettiği basketlerle farkı açan Fenerbahçe, ilk periyodu 27-11 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de üstün oyununu sürdüren ve 3 sayı çizgisinin gerisinden 5 isabet kaydeden Fenerbahçe Safiport, soyunma odasına 52-25 üstün gitti.

Üçüncü periyotta da hız kesmeyen Fenerbahçe, savunmada ve hücumda etkili istediklerini yapmayan Galatasaray karşısında bitime 1 dakika 5 saniye kala farkı 40 sayıya kadar çıkardı: 80-40. Sarı-lacivertliler, son çeyreğe 82-43 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte skor üstünlüğünün getirdiği avantajla rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Safiport, karşılaşmadan 107-62 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Olcay Çakır Turgut, ikinci periyotta elinden yaşadığı sakatlık nedeniyle müsabakaya devam edemedi. Olcay, 13. dakikada Davis ile girdiği ikili mücadelenin ardından acı içinde yerde kaldı. Milli basketbolcu, sağlık görevlileri eşliğinde soyunma odasına götürüldü. Burada tedavisi yapılan Olcay Çakır Turgut, maçın kalan bölümünü kenardan takip etti.

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Kadınlar EuroLeague'de kazanan Fenerbahçe
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