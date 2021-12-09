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Giriş Tarihi: 9.12.2021

Önceliğimiz lig

Önceliğimiz lig

“Eintracht Frankfurt karşılaşması değerli bir Avrupa Ligi maçı. Taraftarımız önünde kazanarak kulübümüzü gururlandırmak istiyoruz ama bizim için önemli olan Süper Lig

Ç.Rize karşısında alınan farklı galibiyet ile bu haftaya eleştiri oklarından uzak giren Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Polemikler her zaman oluyor. Maç bitince işimiz bitmiyor. Önemli olan her zaman Fenerbahçe ve ben takımım için en iyisini istiyorum" dedi.

GÜÇLÜ BİR KADRO OLACAK
Eintrach Frankfurt ile formalite maçına çıkacaklarını ifade eden Portekizli çalıştırıcı, "Rakibimizle oynadığımız ilk karşılaşmada ve Antwerp mücadelesinde penaltıları atsak her şey çok farklı olabilirdi. Eintracht Frankfurt karşılaşması değerli bir Avrupa Ligi maçı. Taraftarımız önünde kazanmak ve kulübümüzü gururlandırmak istiyoruz ama gerçekçi olmamız gerekiyor. Bizim için önemli olan lig. Takımda bazı değişiklikler olacak ama yine güçlü bir kadro ile sahaya çıkacağız" diye konuştu.

SOSA: SON HAFTALAR ÖNEMLİ
Sosa ise şunları söyledi: "Bu turnuvaya saygı duyduğumuzu gösterecek bir performans sergilemek istiyoruz. Sonrasında ligi düşünecek kadar vaktimiz olacak. Zor bir lig ama burada belirleyici olan son haftalar. Hocamız gençlere şans veriyor. Biz de tecrübeli oyuncular olarak teknik direktörler kadar bu konuda sorumluyuz. Gençler bu kulübün geleceği."

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