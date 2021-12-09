Önceliğimiz lig

“Eintracht Frankfurt karşılaşması değerli bir Avrupa Ligi maçı. Taraftarımız önünde kazanarak kulübümüzü gururlandırmak istiyoruz ama bizim için önemli olan Süper Lig”
Ç.Rize karşısında alınan farklı galibiyet ile bu haftaya eleştiri oklarından uzak giren Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Polemikler her zaman oluyor.Maç bitince işimiz bitmiyor. Önemliolan her zaman Fenerbahçe ve ben takımım için en iyisini istiyorum" dedi.
GÜÇLÜ BİR KADRO OLACAK Eintrach Frankfurt ile formalite maçına çıkacaklarını ifade eden Portekizli çalıştırıcı, "Rakibimizle oynadığımız ilkkarşılaşmada ve Antwerp mücadelesindepenaltıları atsak her şey çok farklıolabilirdi. Eintracht Frankfurt karşılaşması değerli bir Avrupa Ligi maçı. Taraftarımız önünde kazanmak ve kulübümüzü gururlandırmak istiyoruz ama gerçekçi olmamız gerekiyor. Bizim için önemli olan lig. Takımda bazı değişikliklerolacak ama yine güçlü bir kadroile sahaya çıkacağız" diye konuştu.
SOSA: SON HAFTALAR ÖNEMLİ Sosa ise şunları söyledi: "Bu turnuvayasaygı duyduğumuzu gösterecek birperformans sergilemek istiyoruz. Sonrasındaligi düşünecek kadar vaktimiz olacak.Zor bir lig ama burada belirleyici olanson haftalar. Hocamız gençlere şans veriyor.Biz de tecrübeli oyuncular olarakteknik direktörler kadar bu konuda sorumluyuz.Gençler bu kulübün geleceği."