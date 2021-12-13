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Giriş Tarihi: 13.12.2021 23:11 Son Güncelleme: 13.12.2021 23:15

Erol Bulut'tan Fenerbahçe galibiyeti yorumu! "3 gol attık, 4-5 de olabilirdi..."

Erol Bulut’tan Fenerbahçe galibiyeti yorumu! 3 gol attık, 4-5 de olabilirdi...

Süper Lig'in 16. haftasında Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı 8 maçı da kaybetmeyen Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut, maçın ardından açıklamlarda bulundu.

Süper Lig'in 16. haftasında Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Güneydoğu ekibi, bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı 8 maçı da kaybetmedi. Gaziantep FK Teknik direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından açıklamlarda bulundu.

Erol Bulut'un maç sonrası açıklamları şöyle; "Maça iyi başladık ama golü attıktan sonra nedense takımımız biraz defansa yaslandı, bu istemediğim bir durumdu. Bu şekilde oynamak istemedik. Bu bazen doğal olarak oluyor. Daha önde basmak istedik. İkinci yarının daha iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.

"3 gol attık. 4-5 de olabilirdi. Net fırsatlarımız var" diyen Bulut, "Önemli olan Fenerbahçe'ye karşılık vermekti. Kaçırdığımız net gol pozisyonları da var. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirme konusunda daha ileriye gitmemiz lazım" diye konuştu.

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Erol Bulut'tan Fenerbahçe galibiyeti yorumu! "3 gol attık, 4-5 de olabilirdi..."
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