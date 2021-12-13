Erol Bulut'tan Fenerbahçe galibiyeti yorumu! "3 gol attık, 4-5 de olabilirdi..."

Erol Bulut'un maç sonrası açıklamları şöyle; "Maça iyi başladık ama golü attıktan sonra nedense takımımız biraz defansa yaslandı, bu istemediğim bir durumdu. Bu şekilde oynamak istemedik. Bu bazen doğal olarak oluyor. Daha önde basmak istedik. İkinci yarının daha iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.

"3 gol attık. 4-5 de olabilirdi. Net fırsatlarımız var" diyen Bulut, "Önemli olan Fenerbahçe'ye karşılık vermekti. Kaçırdığımız net gol pozisyonları da var. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirme konusunda daha ileriye gitmemiz lazım" diye konuştu.