Pinheiro tamam

Başkan Çebi, Şenol Güneş’i işaret ederken yönetim içinden farklı farklı isimler gündeme geldi. Tek yabancı aday Bruno Pinheiro. Portekizli’yle 1.5 yıllığına anlaşıldı. Gözler bugün çıkacak kararda
Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlükkoltuğunakimin oturacağıyla ilgili belirsizlik bugün son buluyor. Yönetim kurulu, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin önderliğinde öğlen saatlerinde Vodafone Park'ta toplanacak ve nihai kararını verecek. SABAH Spor, dün Başkan Çebi'nin gönlündengeçen ismin Şenol Güneşolduğunu sayfalarına taşımıştı. Asbaşkan Emre Kocadağbaşta olmak üzere birkaç yöneticininOkan Buruk'u önerdiğibelirtilirken, Rıza Çalımbay isminisunanlar da oldu.
PORTEKİZLİ GELMEYE CAN ATIYOR
Elde kalan tek yabancı, sürprizisim olarak değerlendirilenPortekizli Bruno Pinheirooldu. Futbol A.Ş. Genel MüdürüCeyhun Kazancı, Estoril'i çalıştıran45 yaşındaki teknik adamınBraga'ya gitmemesi için devreyegirdi ve ikna etti. 1.5 yıllık anmaşmasağlanan Pinheiro, bugüntoplantıdan kendi ismi çıkarsaçarşamba 6 kişilik ekibiyleİstanbul'a gelecek. Hiç büyüktakımda görev almayan Pinheiro;Belenenses, Electrico gibiekipleri ve Katar U19 ile U20milli takımlarını çalıştırdı. Geçensezon göreve geldiği Estoril'i2. Lig'den, 1. Lig'e çıkardı. Beşiktaşcamiası bugünkü toplantıdançıkacak karara kilitlendi.