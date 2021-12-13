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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Pinheiro tamam

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Pinheiro tamam

Başkan Çebi, Şenol Güneş’i işaret ederken yönetim içinden farklı farklı isimler gündeme geldi. Tek yabancı aday Bruno Pinheiro. Portekizli’yle 1.5 yıllığına anlaşıldı. Gözler bugün çıkacak kararda

Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağıyla ilgili belirsizlik bugün son buluyor. Yönetim kurulu, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin önderliğinde öğlen saatlerinde Vodafone Park'ta toplanacak ve nihai kararını verecek. SABAH Spor, dün Başkan Çebi'nin gönlünden geçen ismin Şenol Güneş olduğunu sayfalarına taşımıştı. Asbaşkan Emre Kocadağ başta olmak üzere birkaç yöneticinin Okan Buruk'u önerdiği belirtilirken, Rıza Çalımbay ismini sunanlar da oldu.

PORTEKİZLİ GELMEYE CAN ATIYOR
Elde kalan tek yabancı, sürpriz isim olarak değerlendirilen Portekizli Bruno Pinheiro oldu. Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Estoril'i çalıştıran 45 yaşındaki teknik adamın Braga'ya gitmemesi için devreye girdi ve ikna etti. 1.5 yıllık anmaşma sağlanan Pinheiro, bugün toplantıdan kendi ismi çıkarsa çarşamba 6 kişilik ekibiyle İstanbul'a gelecek. Hiç büyük takımda görev almayan Pinheiro; Belenenses, Electrico gibi ekipleri ve Katar U19 ile U20 milli takımlarını çalıştırdı. Geçen sezon göreve geldiği Estoril'i 2. Lig'den, 1. Lig'e çıkardı. Beşiktaş camiası bugünkü toplantıdan çıkacak karara kilitlendi.

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Pinheiro tamam
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