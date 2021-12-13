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Giriş Tarihi: 13.12.2021 23:29 Son Güncelleme: 13.12.2021 23:33

Vitor Pereira'dan istifa sorusuna yanıt! Maç sonrası basın toplantısında konuştu...

Vitor Pereira’dan istifa sorusuna yanıt! Maç sonrası basın toplantısında konuştu...

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, istifa sorusuna cevap verdi.

Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ye 3-2 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, bu hafta önemli bir fırsatı kaçırdıklarını belirterek, "Bugün fırsat yakaladık ama değerlendiremedik. ilk fırsat kaçırmamız değil. Şampiyon olacak takım bu tür fırsatları kaçırmaması gerekiyor." dedi. Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep'e galibiyet için geldiklerini belirtti.

"OYUNCULARIMI SAVUNURUM HER ŞEYE RAĞMEN"

Bu maçtan alınacak 3 puanın önemini bilerek karşılaşmaya çıktıklarını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Maça iyi başladık ve pozisyonlar ürettik ama sonuçlandıramadık. İlk bir hatamızla gol yedik. Kazanmak isteyen bir takımın yapmaması gereken 3-4 hata yaptık. Geriye düştükten sonra beraberliği yakaladık. 2. golü ararken ikinci hatadan sonra yeniden geriye düştük. Önemli pozisyonlar kaçırdık. Bir hatadan daha gol yedik. Şampiyon olmak için böyle hatalar yapmamak lazım. Oyuncularımı savunurum her şeye rağmen. Takımım koşmadı mücadele etmedi diyemem ama hatalarımızı görmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Pereira, Trabzonspor'un da puan kaybettiği bir haftada yaşanan puan kaybının hatırlatılması üzerine, "Yaptığımız bireysel hataların sebebini ben de anlayamıyorum. O yüzden bunun sebebini açıklayamam. Bugün fırsat yakaladık ama değerlendiremedik. ilk fırsat kaçırmamız değil. Şampiyon olacak takım bu tür fırsatları kaçırmaması gerekiyor." diye konuştu.

İSTİFA SORUSUNA YANIT!

Fenerbahçeli teknik adam, istifa düşünüp düşünmediğiyle ilgili bir soruya, "Bu, burada gazetecilerle konuşulacak konu değil." yanıtını verdi.

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Vitor Pereira'dan istifa sorusuna yanıt! Maç sonrası basın toplantısında konuştu...
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