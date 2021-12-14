Aslan ağır yaralı

Avrupa’da tarih yazan G.Saray, yurt içindeki kayıplarına bir yenisini ekledi. 80. dakikada Luyindama ile çarpışan Fernando Muslera yerde kalırken boştaki topu Faycal Fajr ağlara gönderip Yiğido’yu zafere götürdü
Lider Trabzonspor'un kaybettiği haftada Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a 1-0 yenildi. Avrupa'da Aslan kesilen, ligde gol pozisyonuna bile giremeyen sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti 5 haftaya çıktı ve henüz aralık ayında şampiyonluğa havlu atıldı.. İlkyarıda Gradel'in uzaktan iki şutu dışında Sivasspor'upozisyona sokmayan Galatasaray, çaprazdanFeghouli ile gole yaklaşsa da kaleci AliŞaşal'ı geçemedi. Kerem Aktürkoğlu rakiplerinin faulleriyle sık sık durdurulunca oyun dengede gitti. 0-0'a kilitlenen maçın 80. dakikasında Muslera-Luyindama anlaşmazlığında Yatabare topu önünde buldu, Luyindama ile çarpışan Muslerayerde yatarken Yatabare pasını çıkardı,gelişine boş kaleye net vuruş yapan FaycalFajr de Aslan'ı yıkan golü attı.
'GÖZÜNÜN ÖNÜNDE OLDU!' G.SARAY Antrenörü Selçuk İnan, Muslera'nın sakatlığı nedeniyle çok üzgün olduklarını söylerken penaltı kararına tepki gösterdi: "Muslera'nın durumu ciddi gözüküyor. Kontroller sonrası bilgi sahibi olacağız. %100 bir penaltı pozisyonu var. Hakem, 'Ben böyle gördüm' dedi ama gözünün önünde oldu."
PENALTI İSYANI
GALATASARAY 78. dakikada Diagne'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklerken devam kararı sarı-kırmızılı camiayı çileden çıkardı. Goutas'ın darbesi ile yerde kalan Senegalli oyuncu hakem Ümit Öztürk'e dönerken sonuç çıkmadı. VAR'da görev alan ArdaKardeşler'in de uyarıda bulunmaması sonrasındaoyuna devam edildi. Oyuncular sahada karara tepki gösterirken taraftar ise sosyal medyada G.Saray'ın hakkının yine yendiğine dair yorumlar yaptı. Penaltı pozisyonundan 1dakika sonra ise Sivasspor'un golü geldi.
SİVAS'TAN KIZDIRAN PAYLAŞIM
Karşılaşma sonunda Sivasspor, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki topladı. Muslera'nın sakatlık anının da yer aldığı bir sevinç fotoğrafı kullanan Yiğido, tepkiler sonrasında bu fotoğrafı sildi... Ardından ise özür mesajı yayımlandı.
HATALARDA ZİRVEDE
G.Saray, bu sezon savunma hataları ile de tarih yazıyor. Süper Lig'de son 5 maçta galibiyet alamayan Cimbom, toplamda 5 kez gole neden olan hata yaparken bu, ligin de en yüksek sayısı oldu.