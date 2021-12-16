Son dakika: A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

C Ligi'ne düşen ay-yıldızlıların kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleşti. Takımlar, 2020-2021 Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken milli takım, kendi kategorisinde 1. torbadan kura çekimine katıldı.

HAZİRAN'DA MAÇLAR BAŞLIYOR

Ay-yıldızlı ekibimiz, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihlerinde dört, 22-27 Eylül 2022 tarihlerinde de iki karşılaşma oynayacak.