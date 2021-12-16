Son dakika: A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

Son dakika haberi... Katar 2022 Dünya Kupası yolunda play-off mücadelesi veren A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri de belli oldu. A Milli Takım, Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.
C Ligi'ne düşen ay-yıldızlıların kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleşti. Takımlar, 2020-2021 Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken milli takım, kendi kategorisinde 1. torbadan kura çekimine katıldı.
HAZİRAN'DA MAÇLAR BAŞLIYOR
Ay-yıldızlı ekibimiz, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihlerinde dört, 22-27 Eylül 2022 tarihlerinde de iki karşılaşma oynayacak.