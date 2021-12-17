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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Türkiye’de yıldız olur

Türkiye’de yıldız olur
Pogun.sahinoglu@sabah.com.tr ortekiz'de SPORT TV'de futbol yorumculuğu yapan Francisco Coelho, Beşiktaş'ın Bruno Pinheiro ile anlaşarak çok isabetli bir tercih yaptığını söyledi. Pinheiro'nun harika bir teknik direktör olduğunu belirten Coelho, "Estoril'de sansasyonel bir takım oluşturdu. Kesinlikle kendisini kanıtladı. Takımını nasıl oynatacağını bilen, rakip analizini çok doğru yapan zeki bir çalıştırıcı. Strateji açısından çok başarılı. Şu ana kadar herhangi bir yıldız futbolcu yönetmedi ancak bir karizması ve sert bir duruşu var. Hiç kuşkum yok ki Türkiye'de yıldız olacak ve Beşiktaş'ta arzulanan başarıya ulaşacaktır" dedi.

BURAK YILMAZ'I DURDURMAK ZOR
Coelho, 2022 Dünya Kupası Elemeleri Play- Off'unda oynanacak Portekiz- Türkiye maçıyla ilgili olarak da şunları söyledi: "Portekiz'in kazanacağını düşünüyorum. Şu ana kadar, Fernando Santos ile büyük bir turnuvanın son aşamasını hiç kaybetmediler. Türkiye'ye gelince… Çok kaliteli futbolcular var. Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz. Burak'ı durdurmak zor. Lille'de forma giyen Renato Sanches ve Jose Fonte'ye onu nasıl durduracağımızı soracağız."

Ceyhun Yüksel

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Türkiye’de yıldız olur
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