Türkiye’de yıldız olur

Pogun.sahinoglu@sabah.com.tr ortekiz'de SPORT TV'de futbol yorumculuğu yapan Francisco Coelho, Beşiktaş'ın Bruno Pinheiro ile anlaşarak çok isabetli bir tercih yaptığını söyledi. Pinheiro'nun harika bir teknik direktör olduğunu belirten Coelho, "Estoril'de sansasyonel bir takım oluşturdu. Kesinlikle kendisini kanıtladı. Takımını nasıl oynatacağını bilen, rakip analizini çok doğru yapan zeki bir çalıştırıcı. Strateji açısından çok başarılı. Şu ana kadar herhangibir yıldız futbolcuyönetmedi ancak birkarizması ve sert birduruşu var. Hiç kuşkum yok ki Türkiye'de yıldız olacak ve Beşiktaş'ta arzulanan başarıya ulaşacaktır" dedi.
BURAK YILMAZ'I DURDURMAK ZOR
Coelho, 2022 Dünya Kupası Elemeleri Play- Off'unda oynanacak Portekiz- Türkiye maçıyla ilgili olarak da şunları söyledi: "Portekiz'inkazanacağını düşünüyorum. Şu ana kadar, Fernando Santos ile büyük bir turnuvanın son aşamasını hiç kaybetmediler. Türkiye'ye gelince… Çok kaliteli futbolcular var. Merih Demiral,Hakan Çalhanoğlu veBurak Yılmaz. Burak'ı durdurmak zor. Lille'de forma giyen Renato Sanches ve Jose Fonte'ye onu nasıl durduracağımızı soracağız."