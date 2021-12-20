Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Diagne sezonu kapattı
Giriş Tarihi: 20.12.2021

Diagne sezonu kapattı

Diagne sezonu kapattı

Senegalli golcünün sol kalça kemiğinde kırık tespit edildi. 30 yaşındaki futbolcunun geri dönüş süresi de bir hayli uzayacak

Başakşehir maçının 65. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Mbaye Diagne'den kötü haber geldi. Tekerlekli sandalye ile stattan ayrılan Senegalli oyuncunun kalça kemiğinde kırık tespit edildi. Golcü futbolcuun sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiği duyurulurken oyuncunun sezonu kapatması yüksek ihtimal. Bu sezon 23 maçta forma giyen ve 4 gol-2 asist ile katkıda bulunan 30 yaşındaki oyuncunun 2023 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kâbus sezona doğru!
G.SARAY, üç puanlı sisteme geçilen 1987 yılından beri en kötü performansını ligi 8. sırada bitirdiği 2010-11 sezonunda göstermişti. Sarı-kırmızılı takım bu sezon adeta o kâbus dönemini hatırlatıyor. Düşme hattına zirveden daha yakın olan Galatasaray 17 haftada 24 puan toplayabildi. Sarı-kırmızılı takım 2010-11 sezonunda ise 17 maçta 23 puanda kalmıştı.

Kalede Çipe ile devam
EN AZ iki ay sahalardan uzak kalacak Muslera yerine kaleyi devralan İsmail Çipe, Başakşehirli Okaka'nın golünde hatalı olsa da topu oyuna sokma konusunda başarılıydı. Teknik heyet, Adana Demir deplasmanına da İsmail'le çıkma kararı aldı ve Fatih Öztürk yedek kulübesinde oturacak.

Florya'da sessiz idman!
SARI-kırmızılılar ligde hafta içi mesaisinde karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına dün başladı. Başakşehir karşısında forma giyen isimler yenileme idmanı yaparken oyuncuların ağzını bıçak açmadı.

Doğum gününde tepki!
G.SARAY'DA 3. sezonunu geçiren Ryan Babel 35 yaşına buruk girdi. Sarı-kırmızılı takım, Babel için sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı. Taraftarlar ise performansını beğenmedikleri Hollandalı yıldızı doğum gününde eleştirmeye devam etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den asgari ücret 2022 ve AGİ desteği açıklaması: 'Herkese var'
Son dakika: Usta sanatçının acı günü! İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe feci şekilde hayatını kaybetti!
Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın saldırısına uğrayan İHA kameramanı Ahmet Demir, o anları anlattı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan faiz indirimi mesajı: Benden başka bir şey beklemeyin
Son dakika! Türkiye Ekonomi Modeli’ne peş peşe destek: Düşük faiz odaklı politikanın destekçisiyiz
Yılın son Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte masadaki konular
Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde 4 gol var kazanan yok! Dev derbi nefes kesti...
Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan tepki çeken hareket! Canlı yayında ses teknikerini tokatladı
AGİ'de büyük artış! Milyonlarca çalışanın maaşına nasıl yansıyacak
Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'A sert tepki: Hükümete saldırmanın versiyonlarını aramayın, bizimle baş edemezsiniz
ARKADAŞINA GÖNDER
Diagne sezonu kapattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA