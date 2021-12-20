Diagne sezonu kapattı

Senegalli golcünün sol kalça kemiğinde kırık tespit edildi. 30 yaşındaki futbolcunun geri dönüş süresi de bir hayli uzayacak
Başakşehir maçının 65. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Mbaye Diagne'den kötü haber geldi. Tekerlekli sandalyeile stattan ayrılan Senegallioyuncunun kalça kemiğinde kırıktespit edildi. Golcü futbolcuun sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiği duyurulurken oyuncunun sezonu kapatması yüksek ihtimal. Bu sezon 23 maçta forma giyen ve 4 gol-2 asist ile katkıda bulunan 30 yaşındaki oyuncunun 2023 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kâbus sezona doğru! G.SARAY, üç puanlı sisteme geçilen 1987 yılından beri en kötü performansını ligi 8. sırada bitirdiği 2010-11 sezonunda göstermişti. Sarı-kırmızılı takım bu sezon adeta o kâbus dönemini hatırlatıyor. Düşme hattına zirveden daha yakın olan Galatasaray17 haftada 24 puan toplayabildi. Sarı-kırmızılı takım2010-11 sezonunda ise 17 maçta 23 puanda kalmıştı.
Kalede Çipe ile devam EN AZ iki ay sahalardan uzak kalacak Muslera yerine kaleyi devralan İsmail Çipe, Başakşehirli Okaka'nın golünde hatalı olsa da topu oyunasokma konusunda başarılıydı. Teknik heyet, Adana Demir deplasmanına da İsmail'le çıkma kararı aldı ve Fatih Öztürk yedek kulübesinde oturacak.
Florya'da sessiz idman! SARI-kırmızılılar ligde hafta içi mesaisinde karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına dün başladı. Başakşehir karşısında forma giyen isimler yenileme idmanı yaparken oyuncuların ağzını bıçak açmadı.
Doğum gününde tepki! G.SARAY'DA 3. sezonunu geçiren Ryan Babel 35 yaşına buruk girdi. Sarı-kırmızılı takım, Babel için sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı. Taraftarlar ise performansını beğenmedikleri Hollandalı yıldızı doğum gününde eleştirmeye devam etti.