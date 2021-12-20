Kadıköy’de büyük olay

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte ‘Yönetim istifa’ tezahüratları yapan Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Ali Koç’a sert tepki gösterdi. Protestolar stadyum dışına da taştı
İki kez öne geçtiği derbide bir puana razı olan ve şampiyonluk yarışının uzağında kalan Fenerbahçe'de karşılaşma sonrası stat karıştı. Yönetime tepkigösteren sarı-lacivertli futbolseverler,olay çıkardı. Taraftarlar, mücadeleyi locadan izleyen Başkan Ali Koç'a uzun süre 'istifa' tezahüratları yaptı ve locaya patlamış mısır attı.
Çok üzgünolduğu gözlenen Başkan bulunduğuyeri terk ederken, onunla aynı bölümdemaçı izleyen kişilerle tribünler arasındada gerginlik yaşandı. Olaylar stadyumun dışına da taştı. Çıkışta protestolarını sürdüren Fenerbahçeliler kendi aralarında atışmalar yaşadı. Hadiseye güvenlikgüçleri müdahale ederken,gözaltına alınanlar oldu.
DERBİ BEREKETİ
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi kapalı gişe oynandı. Sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşmaya yoğun ilgi gösterirken, satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi. Fenerbahçe Kulübü derbide bilet satışından ve stadın altındaki iki Fenerium'daki ürün satışlarından 20 milyon TL'yi aşkın gelir elde etti.