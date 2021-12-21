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Giriş Tarihi: 21.12.2021 23:18 Son Güncelleme: 21.12.2021 23:19

Real Betis'ten Manuel Pellegrini'ye yeni sözleşme!

AA
Real Betis’ten Manuel Pellegrini’ye yeni sözleşme!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te teknik direktör Manuel Pellegrini'nin sözleşmesi 2025'e kadar uzatıldı.

Real Betis Kulübü, 68 yaşındaki Şilili çalıştırıcı Pellegrini ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Daha önce İngiltere'nin Manchester City ekibinde görev alan Pellegrini, takımını 2013-2014 sezonunda Premier Lig şampiyonluğuna taşımıştı. İspanya'da Real Madrid, Villarreal ve Malaga gibi takımlarda da görev alan tecrübeli teknik direktör, İngiltere ekibi West Ham United'ı çalıştırdıktan sonra geçen yıl Real Betis'in başına geçmişti.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna yükselen Pellegrini yönetimindeki Real Betis, La Liga'da ise 33 puanla 3. sırada bulunuyor.

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Real Betis'ten Manuel Pellegrini'ye yeni sözleşme!
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