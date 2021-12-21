Son dakika: Emre Belözoğlu’nun bileği bükülmüyor! Genç teknik adam şimdiden Süper Lig tarihine geçti…

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği GZT Giresunspor'u 3-1 yenen Medipol Başakşehir, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça yükseltti. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe gelmesinin ardından oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen turuncu-lacivertli ekip, 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Son 10 maçında 26 puan toplayan İstanbul ekibi, bu galibiyetle puanını 32'ye yükseltti. Giresunspor ise 22 puanda kaldı.
Turuncu-lacivertli ekip, ilk yarının son maçında Trabzonspor'a konuk olurken, GZT Giresunspor ise evinde Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
ÖMER ALİ ŞAHİNER CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Ali Şahiner, Giresunspor maçında da sarı kart görüp cezalı duruma düştü.
Ömer Ali, turuncu-lacivertli takımın gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
JUNİOR CAİÇARA BAŞAKŞEHİR'DEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI
Medipol Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Junior Caiçara, turuncu-lacivertli forma altında ilk golünü Giresunspor'a attı. 2016-2017 sezonu devre arasında Başakşehir'e transfer olan Caiçara, takımıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.
EMRE BELÖZOĞLU SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ
41 yaşındaki teknik adam GZT Giresunspor galibiyetiyle lig tarihine geçti. OPTA'nın verilerine göre, Emre Belözoğlu, Coşkun Özarı'nın (21 maç) rekorunu kırarak Süper Lig tarihinde 15 galibiyete en hızlı ulaşan yerli teknik direktör oldu (20 maç).