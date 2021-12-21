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Giriş Tarihi: 21.12.2021 19:49 Son Güncelleme: 21.12.2021 19:52

Son dakika: Emre Belözoğlu’nun bileği bükülmüyor! Genç teknik adam şimdiden Süper Lig tarihine geçti…

Son dakika: Emre Belözoğlu’nun bileği bükülmüyor! Genç teknik adam şimdiden Süper Lig tarihine geçti…

Son dakika haberi… Futbolculuk kariyeri boyunca Türkiye’nin en önemli oyuncularından birisi olmuş olan Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerine de fırtına gibi başladı. İlk olarak geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’nin başında hocalığı tecrübe eden Belözoğlu, sarı-lacivertli takımda dikkat çeken bir performans göstermişti. Bu sezonun ortasında ise Başakşehir’in başına geçen genç çalıştırıcının bileği bükülmüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği GZT Giresunspor'u 3-1 yenen Medipol Başakşehir, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça yükseltti. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe gelmesinin ardından oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen turuncu-lacivertli ekip, 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Son 10 maçında 26 puan toplayan İstanbul ekibi, bu galibiyetle puanını 32'ye yükseltti. Giresunspor ise 22 puanda kaldı.

Turuncu-lacivertli ekip, ilk yarının son maçında Trabzonspor'a konuk olurken, GZT Giresunspor ise evinde Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

ÖMER ALİ ŞAHİNER CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Ali Şahiner, Giresunspor maçında da sarı kart görüp cezalı duruma düştü.

Ömer Ali, turuncu-lacivertli takımın gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

JUNİOR CAİÇARA BAŞAKŞEHİR'DEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Junior Caiçara, turuncu-lacivertli forma altında ilk golünü Giresunspor'a attı. 2016-2017 sezonu devre arasında Başakşehir'e transfer olan Caiçara, takımıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

EMRE BELÖZOĞLU SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

41 yaşındaki teknik adam GZT Giresunspor galibiyetiyle lig tarihine geçti. OPTA'nın verilerine göre, Emre Belözoğlu, Coşkun Özarı'nın (21 maç) rekorunu kırarak Süper Lig tarihinde 15 galibiyete en hızlı ulaşan yerli teknik direktör oldu (20 maç).

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Son dakika: Emre Belözoğlu’nun bileği bükülmüyor! Genç teknik adam şimdiden Süper Lig tarihine geçti…
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