Son dakika: Galatasaray galibiyet hasretine Adana Demirspor karşısında son vermek istiyor! Fatih Terim’den sürpriz 11…

Son dakika… Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansın aksine Süper Lig'de oldukça kötü günler geçiren Galatasaray, son olarak ligde Başakşehir'i ağırladığı maçtan 1 puanla ayrıldı.
Süper Lig'de üst üste 6 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılar, 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Galatasaray, bu sonuçlarla 18. haftaya 11. sırada girdi.
Adana Demirspor ise 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi gördü. 26 puan elde eden mavi-lacivertli takım, 18. hafta öncesinde 7. sırada bulunuyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
GALATASARAY: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mostafa
GALATASARAY'DA 6 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmada 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne, Adana Demirspor müsabakasında forma giyemeyecek. Arda Turan ve Assunçao da kamp kadrosunda yer almadı.
YEDİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı oyuncular Marcao, Alexandru Cicaldau, DeAndre Yedlin, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
GALİBİYET HASRETİ 6 MAÇ
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 6 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligdeki son galibiyetini 11. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek alan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 6 karşılaşmada 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.