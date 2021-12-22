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Giriş Tarihi: 22.12.2021 23:36 Son Güncelleme: 22.12.2021 23:37

Inter, Serie A'nın ilk yarısını lider tamamladı!

AA
Inter, Serie A’nın ilk yarısını lider tamamladı!

İtalya Serie A'nın 19. haftasında lider Inter, konuk ettiği Torino'yu Denzel Dumfries'in attığı golle 1-0 yendi. Bu galibiyetle Inter, puanını 46'ya çıkartarak, ligin 19 maçlık ilk yarısını lider tamamladı.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda ligin zirvesindeki Inter ile orta sıralardaki Torino karşılaştı. Inter, 30. dakikada Hollandalı oyuncusu Denzel Dumfries'in attığı golle Torino'yu 1-0 yendi ve ligde üst üste 7. galibiyetini aldı.

Mavi-siyahlı takımdaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 69. dakika forma giydi ve daha sonra yerini Matias Vecino'ya bıraktı. Bu galibiyetle Inter, puanını 46'ya çıkartarak, ligin 19 maçlık ilk yarısını lider tamamladı.

Ligde bu akşam oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Sassuolo-Bologna: 0-3

Venezia-Lazio: 1-3

Hellas Verona-Fiorentina: 1-1

Roma-Sampdoria: 1-1

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Inter, Serie A'nın ilk yarısını lider tamamladı!
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