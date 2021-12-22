Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Viking
Giriş Tarihi: 22.12.2021

Süper Viking

YUNUS EMRE SEL
Süper Viking

İlk yarıyı sıkıntılı geçiren ve Cebrail’in uzaktan füzesine engel olamayan Fırtına, 2. yarıda Avcı’nın hamleleriyle kendine geldi. Cornelius, önce Bakasetas, ardından da Koita’nın asistleriyle ağları bulup takımını uçurdu

Liderliğin keyfini süren bordo-mavililer, zirvedeki dev farkı korumayı başardı
Trabzonspor, yarı mecburiyet yarı da tercihen ciddi rotasyon ile çıktığı maçın ilk yarısında sezonun en sıkıntılı maçını yaşadı. Sol stoper Denswil ile sol bek Trondsen arasındaki uyumsuzluğun yanı sıra orta sahadaki Berat ile Siopis arasındaki kopukluk sorun yarattı. 30. dakikada ise Cebrail'in jeneriklik golü adeta 'geliyorum' dedi. İlk yarıda Trabzonspor zaman zaman kontrataklarla cevap vermeye çalışsa da ev sahibi ekibin üstünlüğü ile geçen bir mücadele gözüktü. İkinci yarıda Avcı, Bakasetas ile Dorukhan'ı sahaya sürdü ve bu değişiklikler maçın gidişatını değiştirdi. Paslaşmalar sonucunda gelen Cornelius'un golü ile beraberlik yakalandı. Edgar'ın sakatlığı sonucunda mecburi bir değişiklikle Hüseyin'in oyuna girmesi ve Koita hamlesi Trabzonspor'a zaman kazandırdı. Nitekim Fırtına'ya galibiyeti getiren golü de Koita'nın pasıyla yine Cornelius kaydetti.

UĞUR CAN KATTI
TRABZONSPOR'UN başarılı kaptanı Uğurcan Çakır dün İzmir'de performansıyla yine ön plana çıktı. Özellikle ilk yarıda ev sahibinin üst üste yakaladığı fırsatlarda kritik kurtarışlara imza atan tecrübeli file bekçisi, toplamda 7 pozisyonda rakibe izin vermedi.

GOLE DOYMUYOR
Trabzonspor'un Danimarkalı yıldızı Andreas Cornelius, durdurulamıyor! Antalyaspor ve Hatayspor karşılaşmalarının ardından Altay'ı da boş geçmeyen ve dün iki kez ağları havalandıran golcü futbolcu, Mart 2017'den (Kopenhag formasıyla) bu yana ilk kez üst üste üç lig maçında fileleri sarstı. Toplamda 17 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 9 gol, 2 asiste ulaştı ve gol krallığı listesinde Pesic ve Okaka'ya ortak oldu.

'DEĞİŞİKLİKLERLE DAHA İYİ OLDUK'
Galibiyetin başrol oyuncusu Andreas Cornelius, karşılaşmanın ardından şu açıklamaları yaptı: "Kolay bir maç olmayacaktı. Takıma yardımcı olduğum ve kazandığımız için mutluyum. İkinci yarıya değişikliklerle iyi başladık. Takımı kutlarım."

'CORNELİUS SOĞUK HAVALARI SEVİYOR'
Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Anders Trondsen, galibiyet gollerini atan Cornelius'la ilgili konuştu. Sol bekte oynayan Trondsen, "Çok zor bir maçtı. İlk yarı kötü oynadık. Devrede hocamız bizi uyardı ve yapmamız gerekenleri söyledi. Andreas Cornelius çok iyi bir oyuncu, soğuk havaları seviyor. Bugün de (dün) hava soğuktu. Bize çok önemli bir galibiyet getirdi" dedi.

BAKASETAS GERİ DÖNDÜ
Sezonun ilk 9 haftasının 8'inde 7 gol, 3 asistle skora katkı sağlayarak Trabzonspor'un başarısında büyük pay sahibi olan Bakasetas, yaşadığı sakatlık sonrası beklenen performansı sergileyememişti. Yunan oyuncu 5 maçlık suskunluğunu İzmir'de bozdu. İkinci yarıda oyuna girip Cornelius'un ilk golünde pası veren 28 yaşındaki futbolcu, 7 gol, 4 asistlik performansıyla Nwakaeme (6 gol, 6 asist) sonrası takımın en çok skora katkı sağlayan ismi oldu.

EDGAR SEDYEYLE ÇIKTI
Trabzonspor savunmasının önemli isimlerinden Edgar Ie, maçın son bölümünde şanssız bir sakatlık yaşadı. 85. dakikada kendini yere bırakan oyuncu, sedyeyle sahadan çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar: Yeni modelimizin temeli yüksek büyüme ve düşük cari açık
Son dakika: Merkez Bankası duyurdu! Döviz hesabını TL'ye çevirene destek
Son dakika: Dolar kurundaki sert düşüş sonrası otomobil fiyatları güncellendi! Ortalama yüzde 20 indirim...
Son dakika: Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü! İşte ele alınan konular
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Benzin, motorin ve LPG fiyatları için ‘Ciddi düşüş’ olacak
Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in ayrıldığı iddia edilmişti! Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den flaş ayrılık açıklaması
TOGG, 40 bin uçaklı 'dijital konvoy' ile ABD’ye gidiyor! İşte ilk görüntüler
SON DAKİKA | Emekli ve memur maaşları 2022 için yeni formül: Erken zam! Emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak?
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ korkuttu! Derya Uluğ yoğun bakımda!
Son dakika: Fırtına, İzmir'de Cornelius'la esti! Trabzonspor zirvede farkı açıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Viking
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA