Süper Viking

İlk yarıyı sıkıntılı geçiren ve Cebrail’in uzaktan füzesine engel olamayan Fırtına, 2. yarıda Avcı’nın hamleleriyle kendine geldi. Cornelius, önce Bakasetas, ardından da Koita’nın asistleriyle ağları bulup takımını uçurdu
Liderliğin keyfini süren bordo-mavililer, zirvedeki dev farkı korumayı başardı Trabzonspor, yarı mecburiyet yarı da tercihen ciddi rotasyon ile çıktığı maçın ilk yarısında sezonun en sıkıntılı maçını yaşadı. Sol stoperDenswil ile sol bekTrondsen arasındaki uyumsuzluğun yanı sıra orta sahadaki Berat ile Siopis arasındaki kopukluk sorun yarattı. 30. dakikada ise Cebrail'in jeneriklik golü adeta 'geliyorum' dedi. İlk yarıda Trabzonspor zaman zaman kontrataklarla cevap vermeye çalışsa da ev sahibi ekibin üstünlüğü ile geçen bir mücadele gözüktü. İkinci yarıda Avcı, Bakasetasile Dorukhan'ı sahaya sürdü ve bu değişiklikler maçın gidişatını değiştirdi. Paslaşmalarsonucunda gelen Cornelius'un golüile beraberlik yakalandı.Edgar'ın sakatlığı sonucunda mecburi bir değişiklikle Hüseyin'in oyuna girmesi ve Koita hamlesi Trabzonspor'a zaman kazandırdı. Nitekim Fırtına'ya galibiyetigetiren golü de Koita'nın pasıylayine Cornelius kaydetti.
UĞUR CAN KATTI
TRABZONSPOR'UN başarılı kaptanı Uğurcan Çakır dün İzmir'de performansıyla yine ön plana çıktı. Özellikle ilk yarıda ev sahibinin üst üste yakaladığı fırsatlarda kritik kurtarışlara imza atan tecrübeli file bekçisi, toplamda 7 pozisyonda rakibe izin vermedi.
GOLE DOYMUYOR
Trabzonspor'un Danimarkalı yıldızı Andreas Cornelius, durdurulamıyor! Antalyaspor ve Hatayspor karşılaşmalarının ardından Altay'ı da boş geçmeyen ve dün iki kez ağları havalandıran golcü futbolcu, Mart 2017'den (Kopenhag formasıyla) bu yana ilk kez üst üste üç lig maçında fileleri sarstı. Toplamda 17 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 9 gol, 2 asiste ulaştı ve gol krallığı listesinde Pesic ve Okaka'ya ortak oldu.
'DEĞİŞİKLİKLERLE DAHA İYİ OLDUK'
Galibiyetin başrol oyuncusu Andreas Cornelius, karşılaşmanın ardından şu açıklamaları yaptı: "Kolay bir maç olmayacaktı. Takıma yardımcı olduğum ve kazandığımız için mutluyum. İkinci yarıya değişikliklerle iyi başladık. Takımı kutlarım."
'CORNELİUS SOĞUK HAVALARI SEVİYOR'
Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Anders Trondsen, galibiyet gollerini atan Cornelius'la ilgili konuştu. Sol bekte oynayan Trondsen, "Çok zor bir maçtı. İlk yarı kötü oynadık. Devrede hocamız bizi uyardı ve yapmamız gerekenleri söyledi. Andreas Cornelius çok iyi bir oyuncu, soğuk havaları seviyor. Bugün de (dün) hava soğuktu. Bize çok önemli bir galibiyet getirdi" dedi.
BAKASETAS GERİ DÖNDÜ
Sezonun ilk 9 haftasının 8'inde 7 gol, 3 asistle skora katkı sağlayarak Trabzonspor'un başarısında büyük pay sahibi olan Bakasetas, yaşadığı sakatlık sonrası beklenen performansı sergileyememişti. Yunan oyuncu 5 maçlık suskunluğunu İzmir'de bozdu. İkinci yarıda oyuna girip Cornelius'un ilk golünde pası veren 28 yaşındaki futbolcu, 7 gol, 4 asistlik performansıyla Nwakaeme (6 gol, 6 asist) sonrası takımın en çok skora katkı sağlayan ismi oldu.
EDGAR SEDYEYLE ÇIKTI
Trabzonspor savunmasının önemli isimlerinden Edgar Ie, maçın son bölümünde şanssız bir sakatlık yaşadı. 85. dakikada kendini yere bırakan oyuncu, sedyeyle sahadan çıktı.