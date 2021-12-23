Beşiktaş kararını verdi! Karaveli Süper Kupa’yı alırsa...

Beşiktaş'ta yeni hoca ile anlaşma sağlanana kadar takımın başına getirilen U19 teknik direktörü Önder Karaveli, Kayseri galibiyeti ve F.Bahçe beraberliği ile takımın 4 puan kazanmasını sağladı. Ayrıca ortaya konulan futbol, camiayı mutlu etti. Yönetim de bu olumlu gelişmelere kayıtsız kalmadı ve ilk yarının son iki maçında takımı Karaveli'ye teslim etme kararı aldı.
KARAVELİ İLE DEVEM KARARI
47 yaşındaki teknik adam, Göztepe ve Konya maçlarından 6 puan alınması, ardından 5 Ocak'ta Antalya ile Katar'da oynanacak Süper Kupa'nın kazanılması halinde sezon sonuna kadar teknik direktör koltuğunda oturmayı garantileyecek.
PJANİC: BEŞİKTAŞ'I BIRAKMAM!
Beşiktaş'ı yıldız futbolcusu Miralem Pjanic, dünkü idman öncesi açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlılara 1 sezonluğuna kiralık olarak gelen ve devre arasında Barcelona'ya dönebileceği iddiaları ortaya atılan Boşnak futbolcu, sezonu Beşiktaş'ta tamamlayacağını söyledi. İşte satır başları:
TAKIM arkadaşlarımı ve harika taraftarı bırakıp bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Burada olmaktan zevk alıyorum.
KÖTÜ bir sakatlıktan döndüm. Zamanla daha iyiye gidiyorum.
HOCAMIZ (Önder Karaveli) beni iyi tanıyor, nerede iyi performans verebileceğimi biliyor. 6 numarada kendimi daha iyi hissediyorum.
LIG henüz bitmedi. Mutlaka bir şeyler kazanmaya çalışacağız.
TRABZONSPOR en organize görüntü veren takım. Bu yüzden de liderler.
JOSEF'İN DURUMU BELİRSİZ
Süper Lig''de kâbus seriye Kayseri galibiyetiyle son veren, ardından F.Bahçe ile Kadıköy'de berabere kalan Beşiktaş, bugün Göztepe'yi ağırlayacak. Kartal'da sakatlıkları bulunan Mert, N'Koudou ve Necip yok. Larin ve Ghezzal da sarı kart ceza sınırında... Kasığında ağrı olan Josef de Souza ise dünkü idmana katılmadı. Brezilyalı orta sahanın durumu bugün belli olacak.