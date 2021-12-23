Beşiktaş kararını verdi! Karaveli Süper Kupa’yı alırsa...

Beşiktaş'ta yeni hoca ile anlaşma sağlanana kadar takımın başına getirilen U19 teknik direktörü Önder Karaveli, Kayseri galibiyeti ve F.Bahçe beraberliği ile takımın 4 puan kazanmasını sağladı. Ayrıca ortaya konulan futbol, camiayı mutlu etti. Yönetim de bu olumlu gelişmelere kayıtsız kalmadı ve ilk yarının son iki maçında takımı Karaveli'ye teslim etme kararı aldı.