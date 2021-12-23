Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İtalya Serie B'ye koronavirüs engeli!
Giriş Tarihi: 23.12.2021 17:59

İtalya Serie B'ye koronavirüs engeli!

AA
İtalya Serie B’ye koronavirüs engeli!

İtalya Serie B'de 19. ve 20. haftasında oynanması gereken müsabakalar, takımlarda artan Kovid-19 vakaları sebebiyle ertelendi.

Serie B yönetimi, 26 ve 29 Aralık tarihlerinde oynanması planlanan 19 ve 20'inci hafta maçlarının, Serie B takımlarında oynayan futbolcular arasında artan Kovid-19 vakaları sebebiyle ertelenmesine karar verdi. Söz konusu karşılaşmaların ocak ayı içerisinde oynanacağı belirtildi.

Corriere dello Sport gazetesi, özellikle Ascoli, Pordenone, Monza, Lecce, Pisa, Como, Vicenza ve Spal takımlarında çok sayıda Kovid-19 vakası olduğunu yazdı.

Son haftalarda Kovid-19 vakalarının hızlı şekilde yükseldiği İtalya'da hükümet, salgının yayılmasını önlemeye yönelik yeni tedbirleri değerlendirmeye başladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor: İstanbul beyaz büründü
Dövizden TL’ye kar ederek geçin! İşte yeni modelin detayları
Son dakika | Utanç veren açıklamalarıyla gündeme gelen İYİ Partili Durmuş Yılmaz geri adım attı
SON DAKİKA | Dolar kuru 1 ayın en düşük seviyesini gördü! Döviz kurları tepetaklak...
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'la ilgili sözleri nedeniyle 80 bin TL tazminat ödeyecek
Aksaray'da öğretmen öğrenciye yumruk atıp boğazını sıktı! Dehşet anları kameraya yansıdı!
SON DAKİKA: Osman Kavala hakkında karar!
SON DAKİKA | Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan döviz kurları açıklaması: İhlalde bulunanlara en ağır cezaları vereceğiz
SON DAKİKA | Bakan Nebati'den döviz kurları için çarpıcı açıklama: Spekülatörleri tespit ettik
Soru yazının sonunda
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya Serie B'ye koronavirüs engeli!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA