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Giriş Tarihi: 23.12.2021

Turkuvaz’da Espor şenliği

Turkuvaz’da Espor şenliği

Turkcell’in platin sponsorluğundaki 3. Espor Zirvesi bugün online olarak Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi organizasyonunda düzenleniyor

TURKCELL'IN platin sponsorluğunda Türkiye'nin en kapsamlı Espor zirvesinin üçüncüsü, Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi organizasyonunda bugün online olarak düzenleniyor. Açılışını, Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş'in konuşmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gerçekleştireceği zirve, "Ekosistemi Geliştirmek" ana temasıyla düzenlenecek. Üçüncü Espor Zirvesi'nde takım yöneticileri, oyun üreticileri, şirketler, yayıncılar, yeni bir sporun doğuşunun arifesinde hep birlikte bu yeni oyunun nasıl kurulacağını tartışacak. Espor'un geleceği ve sürdürülebilirliği konularının ele alınacağı organizasyonda iki panel ve sekiz özel oturum gerçekleşecek.
Saat 11.00'de başlayacak 3. Espor Zirvesi, www.e-sporzirvesiturkiye.com adresinden izlenebilecek.

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Turkuvaz’da Espor şenliği
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