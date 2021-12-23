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Giriş Tarihi: 23.12.2021

‘Utanç verici’

‘Utanç verici’
Fenerbahçeli oyuncular maç sonrası takımın durumu için taraftardan özür diledi. Jose Sosa, Pelkas ve Novak çok üzgün olduklarını belirterek ağız birliği yapmışçasına, "Utanç verici" yorumunda bulundu. Sosa ayrıca, "Gerçekten maçla ilgili konuşacak hiçbir şey yok. Mecbur olduğum için buradayım. Söylenecek tek kelime bile bulamıyorum" ifadesini kullandı.

'İSTİFA İÇİN NE BEKLİYORSUNUZ!'
ŞAMPIYONLUK yarışına haftalar önce havlu atan Fenerbahçe'nin dün 9 kişi kalan Karagümrük'ü de yenememesi taraftarı çileden çıkardı. Yönetim ve takıma tepki gösteren sarı-lacivertli futbolseverler sosyal medyadan istifa çağrıları yaptılar. Takımın plansızlıkla bu hale getirildiğini kaydeden taraftarlar, "Yazık ettiniz Fenerbahçe'ye… Pereira'yı göndermek yetmez… İstifa için daha ne bekliyorsunuz" yorumlarında bulundu.

YENİ KRAL PESİC
Karşılaşmanın 31. dakikasında Ahmed Musa'nın asistinde ağları sarsan Aleksandar Pesic, gol sayısını 10'a yükselterek Süper Lig'de gol krallığı listesinin zirvesine çıktı. 9 gollü Cornelius (Trabzonspor) ve Okaka'yı (Başakşehir) geçen Sırp oyuncunun, 1 de asisti bulunuyor.

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