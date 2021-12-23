Fenerbahçeli oyuncular maç sonrası takımın durumu için taraftardan özür diledi. Jose Sosa, Pelkas ve Novak çok üzgün olduklarını belirterek ağız birliği yapmışçasına, "Utanç verici" yorumunda bulundu. Sosa ayrıca, "Gerçektenmaçla ilgili konuşacak hiçbir şeyyok. Mecbur olduğum için buradayım.Söylenecek tek kelime bilebulamıyorum" ifadesini kullandı.
'İSTİFA İÇİN NEBEKLİYORSUNUZ!'
ŞAMPIYONLUK yarışına haftalar önce havlu atan Fenerbahçe'nin dün 9 kişi kalan Karagümrük'ü de yenememesi taraftarı çileden çıkardı. Yönetim ve takıma tepki gösteren sarı-lacivertli futbolseverler sosyal medyadan istifa çağrıları yaptılar. Takımın plansızlıkla bu hale getirildiğini kaydeden taraftarlar, "Yazık ettinizFenerbahçe'ye… Pereira'yı göndermekyetmez… İstifa içindaha ne bekliyorsunuz" yorumlarında bulundu.
YENİ KRAL PESİC
Karşılaşmanın 31. dakikasında Ahmed Musa'nın asistinde ağları sarsan Aleksandar Pesic, gol sayısını 10'a yükselterek Süper Lig'de gol krallığı listesinin zirvesine çıktı. 9 gollü Cornelius (Trabzonspor) ve Okaka'yı (Başakşehir) geçen Sırp oyuncunun, 1 de asisti bulunuyor.