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Giriş Tarihi: 24.12.2021

Müthiş takas!

MEHMET ÖZCAN
Müthiş takas!

İtalyan ekibinin Hollandalı sol beki istemesi Galatasaray’ın ekmeğine yağ sürdü. Sarıkırmızılılar, Van Aanholt’u gönderip yerine Kosovalı golcüyü renklerine bağlayacak

Avrupa'da başarılı olan ancak Süper Lig'de hüsran yaşayan G.Saray'da ocak ayı hareketli geçecek. Sakatlanan Diagne'nin sezonu kapatması, opsiyon hakkı kullanılan Mostafa Mohamed'in ise Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle forvete mutlaka takviye yapacak olan Aslan, Lazio'da oynayan Vedat Muriqi'i listenin bir numarasına yazdı. Cimbom, Kosovalı forvet için takas formülünü devreye sokacak.

İTALYA'DA ARADIĞINI BULAMADI
Galatasaray, sol bek arayan ve Van Aanholt'u isteyen İtalyan ekibine "Vedat'ı bize ver, Hollandalı'yı al" dedi. 2019-20'nnin sonunda F.Bahçe'nin Lazio'ya sattığı 27 yaşındaki golcü, İtalya'da aradığını bulamadı. Ayrılığa sıcak bakan Vedat'ın, dün ailesiyle İstanbul'a gelmesi ve bunu sosyal medya hesabından paylaşması transfer iddialarını güçlendirdi. Tecrübeli yıldız, bu sezon Serie A'da 11 maçta 206 dakika forma giyerken, 1 asist yaptı.

VEDAT İSTANBUL'DA
Dün ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Vedat Muriqi'nin bu paylaşımı transferi güçlendirdi...

LAZİO'DAN GELİP TARİHİ DEĞİŞTİRDİ
G.SARAY'IN, Lazio ile olan transfer ilişkisi ilk değil. Sarı-kırmızılı kulüp, 2011'de orta saha Lorik Cana ile birlikte 6 milyon 750 bin Euro verip karşılığında İtalyan ekibinden kaleci Fernando Muslera'yı almıştı. 25 yaşında Florya'dan içeri giren Uruguaylı file bekçisi, 5 şampiyonluk, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa ile efsaneler arasına girdi.

BURAK ELMAS: VAZGEÇMEYECEĞİZ
BAŞKAN Burak Elmas, G.Saraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen fotoğraf sergisine katıldı. Kulübün sürdürülebilir başarılar peşinde olması gerektiğini belirten Elmas, "Popüler olma, dönemsel alkışlanma niyetimiz yok. Hepimizin amacı bir. Umarım amacımıza tüm camia olarak birlikte yürüyeceğiz. Ne kadar eleştiri olursa olsun vazgeçmeyeceğiz. G.Saray'ın geleceğini düşünüyoruz. Hedeflerimize birlikte yürüyeceğiz" dedi.

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