Zeki Murat Göle'den umut aşılayan sözler! "Fenerbahçe'nin olduğu yerde..."

"Bu zamanlar birlik olma zamanı. Fenerbahçe'mize sahip çıkmalıyız. Ligde en çok gol beklentisi olan takımız. Sadece üretkenlikle alakalı bir problemimiz var. Gol yapamıyoruz."

"Fenerbahçe'nin olduğu yerde hiçbir zaman umutlar tükenmez. Ligin ilk yarısının son maçında takım umut verdi. Sıralamada daha yukarı çıkmak için mücadele edeceğiz."

"Valencia'nın sakatlık durumu biraz uzadı. Antrenman yapma şansı bulamadı, antrenmana ihtiyacı var. O da devre arasında toparlayıp bize daha faydalı olacaktır."