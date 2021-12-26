Zeki Murat Göle'den umut aşılayan sözler! "Fenerbahçe'nin olduğu yerde..."

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında ağırladığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek ilk yarıyı galibiyetle tamamladı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli takıma 3 puanı kazandıran golleri 10. dakikada Filip Novak ve 73. dakikada Dimitrios Pelkas kaydetti.
Zeki Murat Göle'nin açıklamaları şöyle:
"Sonuna kadar mücadele eden takımımızı tebrik ediyorum. Bugün çok büyük bir yürek koydular sahaya."
"Bu zamanlar birlik olma zamanı. Fenerbahçe'mize sahip çıkmalıyız. Ligde en çok gol beklentisi olan takımız. Sadece üretkenlikle alakalı bir problemimiz var. Gol yapamıyoruz."
"Fenerbahçe'nin olduğu yerde hiçbir zaman umutlar tükenmez. Ligin ilk yarısının son maçında takım umut verdi. Sıralamada daha yukarı çıkmak için mücadele edeceğiz."
"Valencia'nın sakatlık durumu biraz uzadı. Antrenman yapma şansı bulamadı, antrenmana ihtiyacı var. O da devre arasında toparlayıp bize daha faydalı olacaktır."
"İSTEDİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ"
Sezonun ilk yarısını değerlendiren Göle, "Hazırlık maçlarını mağlubiyetsiz geçtik, sistemi oturtmaya çalışıyorduk ve bunun meyvelerini milli araya kadar aldık. Ondan sonra bazı kırılmalar oldu. Takım biraz geriye gitmeye başladı. Sonra tekrar bir reaksiyon geldi. Tekrar toparlamaya çalıştık ama yeterli olmadı. Son dönemde ilk yarının son maçında tekrar bir takım umut verdi ama istediğimiz yerde değiliz, bu oyunu geliştirmemiz gerekiyor. Sıralamada üst sıralara çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.
"PELKAS'A ÇOK İNANIYORUZ"
Zeki Murat Göle; Pelkas, Valencia ve İrfan Can'ın durumları ile ilgili olarak ise "Pelkas'ın antrenman performansında sıkıntı yoktu. Sakatlıktan kurtuldu, sadece süre bulmadı. Sadece antrenman futbolcusu şekilde sezonu sürdürüyorsanız düşüşler olacaktır, süre alamadığınız müddetçe. Biz şu an Pelkas'a süre vermeye başladık, çok inanıyoruz kendisine. Onu kazanmaya devam edeceğiz. Valencia'nın durumu farklı. Sakatlık durumu daha çok uzadı. Antrenman yapma şansı fazla bulamadı. O'nun daha çok antrenmana ihtiyacı var. O periyotları Fatih hocamız çok iyi yönetiyor. Yakın zamanda toparlayıp faydalı olacaktır. İrfan'da da aynı problem oldu. Devamlı oynama şansı bulamadı, o da düzelecektir" şeklinde konuştu.