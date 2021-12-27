‘F.Bahçe’nin olduğu yerde umut tükenmez’

VITOR Pereira'nın ayrılığı sonrası takımın başına geçen Zeki Murat Göle, geçen sezon da dahil kenarda olduğu 4. maçında ilk galibiyetini aldı. Göle, Malatya galibiyetini ve sezonun ilk yarısını şöyle değerlendirdi: "Futbolcularımız 1. dakikadan 90. dakikaya kadar sahaya büyük bir yürek koydular.Bizim için birlik olma, Fenerbahçemizesahip çıkma zamanı. İlk yarıyı istediğimiz sıralamada bitiremedik ama önümüzde bir yarı daha var. Ligde en fazla gol beklentisi olan takımız ama gol atamıyoruz. Geliştirmek istediğimizbir oyun var. Bunun meyvesini Malatya maçının ilk yarısında aldık. İlk yarılarda en çok pas yaptığımız oyunu ortaya koyduk. F.Bahçe'nin olduğu yerdeumut tükenmez."