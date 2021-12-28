Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! "Yoğun bir şekilde çalışıyoruz..."

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:

"Beklediğim gibi zor bir maç oldu. Boluspor, kendi liginde oynadığı oyunun puanda değil. Kendi açımızdan baktığımda, ilk yarının sonu, genel olarak oynamayan oyuncuların olduğu ağırlıklı bir takım oluşturduk oyun ve performansı görmek açısından. Bunlar zordur. Trabzonspor adına harika geçen bir sene oldu. Bunu kazanarak bitirdik."

"Edgar ve Gervinho sezonu kapattılar. Gervinho yerine Kouassi'yi aldık. Edgar'ın yerine bir oyuncu alacağız. Deneyimli, tecrübeli... Ara yok, lig sıcak devam ediyor. Oynamış oyuncu ağırlıklı tercihimiz olacak. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

"Ara transferler maddiyat ve zaman açısından kolay olmuyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz."