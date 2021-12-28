Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! "Yoğun bir şekilde çalışıyoruz..."
Giriş Tarihi: 28.12.2021 21:08 Son Güncelleme: 28.12.2021 21:15

Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! "Yoğun bir şekilde çalışıyoruz..."

Abdullah Avcı’dan transfer açıklaması! Yoğun bir şekilde çalışıyoruz...

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Boluspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonu açıklamalarda bulundu. Avcı, devre arası transfer döneminde uygulayacakları planı anlattı.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:

"Beklediğim gibi zor bir maç oldu. Boluspor, kendi liginde oynadığı oyunun puanda değil. Kendi açımızdan baktığımda, ilk yarının sonu, genel olarak oynamayan oyuncuların olduğu ağırlıklı bir takım oluşturduk oyun ve performansı görmek açısından. Bunlar zordur. Trabzonspor adına harika geçen bir sene oldu. Bunu kazanarak bitirdik."

"Edgar ve Gervinho sezonu kapattılar. Gervinho yerine Kouassi'yi aldık. Edgar'ın yerine bir oyuncu alacağız. Deneyimli, tecrübeli... Ara yok, lig sıcak devam ediyor. Oynamış oyuncu ağırlıklı tercihimiz olacak. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

"Ara transferler maddiyat ve zaman açısından kolay olmuyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber-A Para ortak yayınında önemli açıklamalar: TL mevduatlar 38 milyar arttı
Ankara'da define skandalı! Dere ıslahı diye kazdılar kepçeyle hazine aradılar
Son dakika haberi: TURKOVAC aşısında randevular başlıyor! Etkinlik oranı da açıklandı!
Berdan Mardini'yi Gökhan Göz ile aldatan Fatoş Yelliler'in evli erkekler ile mesajları ifşa oldu! Gökhan Göz açtı ağzını yumdu gözünü!
'Var mısın Yok musun?' ile ünlenen Nursel Ergin komşusu Pınar Deniz'i ifşa etti: Kulağımı dayayıp dinliyorum...
SON DAKİKA: Avcılar Belediyesi’ne Karaarslan operasyonu! FETÖ’nün Belediyeler İmamı gözaltında
SON DAKİKA: Savcı Özlem doğum günü kutlamasında ölmüştü! Babadan korkunç iddia: Öldükten sonra...
Burası Türkiye'nin başkenti Ankara'da bir mahalle! Vatandaş isyan etti: Böyle rezillik görmedim. Mansur Yavaş geldi biz unutulduk
Turgut Toplusoy'a büyük şok! Milyonluk tabloları çalıp kaçtı
Benim CHP’li adayım
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! "Yoğun bir şekilde çalışıyoruz..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA