Son dakika: Fenerbahçe yeni Brezilyalısını buldu! Aldemir dos Santos Ferreira...

OYUNCU İÇİN PAZARLIKLA DEVAM EDİYOR

Ferreira için bu bedel ödenirse, pazarlıksız olarak oyuncu kadroya katılabiliyor. Bonservisini düşürmek içinse pazarlıklar sürüyor. Oyuncunun Aralık 2023'e kadar kontratı olmasına rağmen Gremio'da kalmak istemediği belirtildi.