Son dakika: Fenerbahçe yeni Brezilyalısını buldu! Aldemir dos Santos Ferreira...

Süper Lig'de ilk yarıyı Yeni Malatyaspor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe'de gündem; öncelikle Vitor Pereira sonrası yeni bir teknik adama imza attırmak. Bu yöndeki arayışları süren yönetim, diğer yandan da kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı. İşte Fenerbahçe'nin istediği Brezilyalı kanat oyuncusu...
BREZİLYA'DA TAKIMI KÜME DÜŞTÜ
Sarı-lacivertliler, bu sezon küme düşen Brezilya Ligi'nin köklü kulüplerinden Gremio'nun kanat oyuncusu Aldemir dos Santos Ferreira'yı takibe aldı. 24 yaşındaki oyuncu için kulübüyle pazarlıklara başladı.
8 MİLYONU ÖDERSE ALIR
Ferreira'nın bonservisi 8 milyon Euro... Bu bedelin yarısının Gremio kulübüne, diğer yarısının ise oyuncunun yüzde 50 haklarını elinde bulunduran şirkete ödenmesi gerekiyor.
OYUNCU İÇİN PAZARLIKLA DEVAM EDİYOR
Ferreira için bu bedel ödenirse, pazarlıksız olarak oyuncu kadroya katılabiliyor. Bonservisini düşürmek içinse pazarlıklar sürüyor. Oyuncunun Aralık 2023'e kadar kontratı olmasına rağmen Gremio'da kalmak istemediği belirtildi.
FERREİRA KİMDİR
31 Aralık 1997 doğumlu Ferreira, hücumun sağında ve solunda görev yapabiliyor. 3 gün sonra 24 yaşına girecek oyuncu, 2021'de Gremio'da 52 maçta forma şansı bulurken 14 gol attı, 9 asist yaptı. Süratli ve adam eksilten özelliği bulunan Brezilyalı futbolcu, F.Bahçe'nin skorer kanat oyuncu boşluğunu dolduracak.
FENERBAHÇE GEÇEN SEZONA ARATTI!
2020-2021 sezonunun ilk yarısında 21 hafta oynanan liglerin 1 haftasını bay geçerek 20 müsabakada 13 galibiyet, 4 yenilgi ve 5 beraberlik alan Fenerbahçe, 42 puanla lider Beşiktaş'ın ardından 2. sırada yer almıştı.
Sarı-lacivertliler, 2021-2022 sezonunda ise geçen seneye göre düşüş sergiledi. 2021-2022 sezonunun ilk yarısında oynanan 19 haftada 9 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik alan Fenerbahçe, 32 puanla ligin ilk yarısını 4. sırada tamamladı.
GOL YOLLARINDA SINIFTA KALDI
Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda oynanan 20 müsabakada rakip filelere 42 gol bırakan sarı-lacivertliler kalesinde ise 23 gol gördü. Bu sezonun ilk yarısına kadar geçen 19 haftalık periyotta ise Fenerbahçe rakip kalelere 31 gol atarken, ağlarında gördüğü 24 gole engel olamadı.