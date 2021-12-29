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Giriş Tarihi: 29.12.2021

3 büyükler birbirlerini bitirdiler

3 büyükler birbirlerini bitirdiler

“Üç Büyükler başka başka problemlerle uğraşıyor gibi görünse de ortak olan noktaları yanlış seçimler... Kendi kısır rekabetlerinin girdabına kapıldılar...”

ALİ GÜLTİKEN: İlk yarının en büyük başarı hikâyesini Trabzonspor yazdı. Açık ara devam eden liderliğiyle kimseyi bu işin içerisine sokmadığının mesajını verdi. Bu durum yalnızca bu sezon değil son 3 sezondur devam eden Trabzonspor'un çok başarılı yapılanma hikâyesinin sonucu. İkinci kim diye baktığımızda Konyaspor altın sayfalar yazmaya devam ediyor. Üç Büyükler başka başka problemlerle uğraşıyor gibi görünse de ortak olan noktaları yanlış seçimler ve eksik müdahaleler olarak görülüyor. Kendi kısır rekabetlerinin girdabında birbirlerini aşağı çekmeye devam ediyorlar. Alt tarafta Göztepe'nin olması benim adıma büyük bir sürpriz oldu. Rizespor'un bir dönüşü var, bu devam edebilir. Malatyaspor normalden fazla bocaladı. Kasımpaşa'da ise bir kabullenilmişlik havası var. Diğer sezonlarda bundan çıkmayı başardılar ama bu yıl henüz bunu göremedik.

ÖMER ÜRÜNDÜL: İlk devrenin kimsenin tahmin bile edemeyeceği en ilgi çekici yanı, İstanbul'un 3 büyüklerindeki rekor puan kayıpları oldu. Bunun yanında Trabzonspor'un iyi kadrosu, geçen seneden beri takımına adapte olan Abdullah Avcı ile birlikte zirveye Üç Büyükler'den uzak ara yerleşmiş durumda. Bu yarının en önemli iki olayı; Konyaspor'un kısıtlı kadrosuyla çizdiği başarılı performans ve Emre Belözoğlu geldikten sonra Başakşehir'deki müthiş çıkış. Bir de tabii kümede kalma mücadelesi var. Dört takımın düşecek olması ligin ikinci yarısında alt tarafta büyük bir mücadele olacağını gösteriyor.

AVCI 3 MARKAYI NAKAVT ETTİ

MURAT ÖZBOSTAN: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin birbirlerinin başarısızlıkları ile teselli buldukları bir ligi ilk defa yaşadık. Ne kadar dramatik ki bu kulüpleri yönetenler, "Onlar da başarısız. Onların hocası niye eleştirilmiyor?" diye cümleler kurdular. Böyle bir ortamda Trabzonspor ligi aldı götürdü. Abdullah Avcı meslektaşları Sergen Yalçın, Pereira ve Fatih Terim'i nakavt etti. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadro yapıları ile bu kadar geride kalmaları dev bir sürprizdi. Konyaspor ilk yarının takımı.. Büyük bir başarıya imza attılar. Düşük maliyetli bir kadro ve genç bir hocayla. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin şu an teknik direktörleri bile yok. Her gün papatya falı açıyorlar. Yazık!

LEVENT TÜZEMEN: 20 takımlı ligin yarattığı yoğunluğu 5-6 takım dışındaki kulüpler kaldıramadı. Özellikle Avrupa'da oynayan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe yoğun fikstürde aşırı yıprandı. Galatasaray'ın oyuncu kalitesi lige yetmedi. Beşiktaş'ın Devler Ligi için aldığı isimler yeterli performansı sergileyemedi. Dik kafalı Pereira, elindeki geniş kadroyu 3'lü defans oynamak uğruna perişan etti. Sadece ligde oynayan Trabzonspor, dengeli kadrosuyla ligi aldı, götürdü. Konyaspor ve Başakşehir, antrenör takımı olarak parladılar. Ayrıca ligin ilk yarısına ciddi hakem hataları damga vururken, VAR'da sorumluluk almayanlar birçok takımın günahına girip puan kayıplarına neden oldular.



ALTAY VE GÖZTEPE'NİN DİPTE OLMASI AÇIKLANABİLİR DEĞİL!

GÜRCAN BİLGİÇ: Lig başlarken Trabzonspor ve Beşiktaş favorimdi. İyi transferler yaptılar. F.Bahçe ile Galatasaray ise ilk defa yıldız oyuncu almadan, genç ağırlıklı futbolculara yöneldi. Ancak bu karar, bu kadar puan kaybı olacağını aklıma getirmedi. En büyük hayal kırıklığı Beşiktaş'ta oldu. Hatay, Konya ve Alanya'nın çıkışlarını da izledik. 19 maç sonunda işin garibi, yarı sezona damga vuran bir tane bile oyuncu olmaması. Evet; iyi oyuncular sayabiliriz ama üst düzey form tutup herkesi peşinden sürükleyecek bir performans izlemedik maalesef. En sempatik takım ise Adana Demirspor'du. İyi başlamadılar, çalkantılar yaşadılar, Balotelli gibi problemle yola devam edip sorunlardan çözüm üretmeyi başaran bir ekip haline geldiler. Tehlike çanları ise iki İzmir takımı için çalıyor. Altay ve Göztepe'nin diplerde olması açıklanabilir değil.

İSKENDER GÜNEN: 3 İstanbul takımı şu an gelinen noktada şampiyonluktan çok uzakta. Harika bir sezon geçiren Trabzonspor'dan başka Konyaspor da beklenilmeyen bir çıkış yaptı. Hatayspor ve Adana Demirspor'un da başarılı bir ilk yarı geçirdiği söylenebilir. Hayal kırıklığı yaratan ekipler ise İzmir'in iki takımı Göztepe ve Altay, Kasımpaşa ile Malatya olarak değerlendirilebilir. Ama 3 puanlı sistemde ikinci yarı maçlarının çok daha zorlu geçeceği gerçeğini kimse göz ardı etmesin.

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3 büyükler birbirlerini bitirdiler
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