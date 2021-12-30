Dev fark 3 yıllık emeğin karşılığı

SORU: Trabzonspor ilk yarıyı en yakın rakibinin 7 puan, İstanbul'un 3 büyük ekibinin ise çift haneli farkla önünde lider bitirdi. Fırtına bunu nasıl başardı? Devre arasında hangi bölgeye transfer yapılmalı?
İSKENDER GÜNEN: Abdullah Avcı geçen yıl takımın başına geçtikten sonra önce kadro gerçeğini de göz önünde bulundurarak takım savunmasını öne çıkardı. Elinde kısıtlı bir kadroolmasına rağmen öyle maçlarvar ki 90 artılarda puan kayıplarıyaşandı. Başarılı bir yıla imza attı. Transfer sezonunda ise nokta isimler alındı. Alınan oyuncuların katılımıyla kadro zenginliği ortaya çıktı. Gelinen noktadaistikrarlı bir yapı, kazanma azmiçok, coşkulu, sorumlulukanlayışı yüksek bir takımolgusu ortaya çıktı. Bu da bugün alınan puanlar ve başarıyı beraberinde getirdi. Savunmada Edgar'ın sakatlanması ve sezonu kapatması sebebiyle mutlak transfer yapılması gereken mevki stoper. Hücumda kenarözelliklİ bir oyuncu ve sol bek transferigerekiyor.
ALİ GÜLTİKEN: Trabzonspor'un yalnızca bu seneki performansını değerlendirirsek kısır bir bakış açısı olur. Çünkü 3 yıldır devameden bir yapılanma var. Trabzonspor, bu sürecin olgunlaştığı dönemi yaşıyor. Çok doğru adımlar attılar,çok başarılı oyuncu seçimlerivar. Doğru teknik adamlarla çalıştılar. Bu sürecin de hep arkasında olan bir başkan var. Futbolu çok güçlü, yetenekli oyuncuları var ve en önemli şeye de sahipler; kazanma iradesini sonuna kadar ortaya koyuyorlar. Edgar'ın sakatlanmasından sonra oraya bir transfer gelecek gibi görünüyor. Gervinho'nun yerine Kouassi'yi aldılar. Bir de sol bek arayışı var. Bu takviyeler eldeki oyuncu kadrosuna baktığımız zaman da yeterli olacak gibi görünüyor.
BİR KANAT FORVETİ LAZIM
ÖMER ÜRÜNDÜL: Trabzonspor'un aslında bol alternatifli, iyi bir kadrosu var. Avcı da geçen seneden göreve gelip takımda istediği düzeni oturttu. Trabzonspor'un enbüyük artısı da hücumağırlıklı oynayabiliyor olması ve maçlarıngidişatına göre iyi bir takımsavunması yapabilmeleri. Kadroya baktığımız zaman çok iyi bir kaleci, birbirleriyle uyumlu iki stoperi var ancak Edgar sezonu kapattı. Orta sahada da bolalternatifli bir kadrosu var. Sezon başında 'Trabzonspor'un en iyi transferlerinin başında Dorukhan geliyor' demiştim. O da maç eksikliğini atlatıp eski formuna kavuşunca belgelendi. Siopis, Berat ve Dorukhanile birlikte üç iyi ön libero var. Bakasetas ve Hamsik gibi de oyunu yönlendirecek ofansif aksiyonlarla ciddi katkılar verecek isimler var. Fizik açından iyi durumda olduğu için Süper Lig'deki en faydalı santrfor Cornelius. Nwakaeme ayrıcalıklı bir kanat forveti. Djaniny'yi de beğeniyorum. Trabzonspor'a bir tane kanat forveti, Edgar'ın sakatlığından dolayı bir stoper ve sol bek transferi yeter de artar.
YARDIMLAŞMANIN ESERİ
LEVENT TÜZEMEN: Avcı, genç-yaşlı ayrımı yapmadan icraat yapacak yerli ve yabancı oyuncuları Trabzonspor'a aldı ve bu oyuncuların hepsi verimli oldu. Sadece ligde oynamak Trabzonsporlu oyuncuların konsantre olmalarını sağladı. Fiziksel ve zihinsel olarak yıpranmadılar, kaliteli oyuncular gençlerle mükemmel bir uyum sağladı. Birbirlerine yardım ederekbaşarıyı yakaladı. Avcı, kurduğu antrenör takımının belirlediği oyun yapısıyla ve oyuncularla diyaloğuyla zirveye oturdu. Gervinho ve Edgar'ın yerine, bir de sol beke oyuncu almaları şart. Transfer edilen Kouassi'nin Afrika Kupası'na gitmesi sorun yaratır. Fildişili oyuncununyerine bir B planı olmalı.
AVCI ÖFKE DİLİNİ YOK ETTİ
GÜRCAN BİLGİÇ: Trabzonspor'un başarısı başkan ve teknik adamın birbirlerine duydukları güvenden kaynaklandı. Geçen sezonu çokdoğru analiz ediptemmuz geldiğinde transferleritamamlamış olarak sezonabaşladılar. İyi oyuncular aldılar, takım kalitesini yükselttiler. Buna da kazanan sistemi ekleyerek istikrarı yakaladılar. Çok kötü oynadıkları ama kazandıkları maçlar da oldu. Zaten şampiyonluğun anahtarı daorada; kötü oynarken kazanmak. Özellikle yedek kulübesinde sıkıntıları vardı. Avrupa'dan elenmeleri dar kadro problemini minimuma indirdi. Abdülkadir ve Dorukhan'ın iyileşmesiyle birlikte yerli rotasyonunda da ellerine şans geçti. Amaen önemli yıldızları Abdullah Avcıoldu. Sadece takımı değil taraftarı da doğru yönetmeyi başardı. Samimiyeti, alçak gönüllü tavrı, sadece futbol diliyle konuşması şehrin takıma ve oyuna bakış açısını çok pozitif etkiledi. Sabırsızlıktan doğan öfkedilini yok etti. Bu da ilk yarının en değerli performansıdır.