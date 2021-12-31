Takımı yıldızlar değil teknik adam yönetmeli

SORU: F.Bahçe ligin ilk yarısını zirvenin 14 puan uzağında kapattı. Pereira kovuldu ve bir hoca belirsizliği yaşanıyor. İkinci yarı için F.Bahçe'de umut görüyor musunuz?
ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe son derece kötü bir ilk yarı geçirdi. Tabii ki VitorPereira seçimiyanlıştı. Yalnızca Pereira ile ilgili de değil, olayın genelinde kadro mühendisliğidoğru yapılmamış. Örneğin; Pereira 3-4-3'ü deniyor ama forvet arkasında 10 numara özellikli bir orta saha oynatmıyordu. Halbuki F.Bahçe'de bu tarzda üç oyuncu var. Mesut-İrfanCan-Pelkas... Pelkas ve İrfan'ı kanatlara çekince tabii ki tam verim alınamıyordu. Bu yüzden de ilk harcanan isim bana göre de harcanmaması gereken Pelkas oldu. Fenerbahçe takımı öyle bir düşüş içine girmiş ki bunun da en canlı örneği Karagümrük maçıydı. 'Pereira, yıldız oyuncusevmiyor' deniyordu. Yıldızların hepsi oynadı. 9 kişiye 60 dakika gol atamadılar. Şimdi ne yapılması gerekir; mutlak surette çok kariyerli,idmanlarda futbolcularınpestilini çıkaracak teknik direktörgetirilmesi gerekiyor. Başka kurtuluş şansı yok. Yıldızların yöneteceği takım değil, teknik direktörün yönettiği takım olmalı.
GÜRCAN BİLGİÇ: Pereira'nın yarattığı tahribatı giderip oyunculardan maksimumlarını alacak akla sahip bir teknik adam kararı bekliyoruz. F.Bahçe'nin kadrosu kötü değil.Süper Lig'in üstünde en az 8 oyuncu sayarız. Ancak öylesine kötü ilişkiler oluştu ki önemli oyuncular küstürüldü, oynatılmadı, değerlerini kaybettiler. Şu anda üç büyükler arasında üç kupaya (Lig, Türkiye Kupası, Konferans Ligi) sahip olmaya yakın tek takım Fenerbahçe. İyi oyun ve serigalibiyetlerle ayağa kalkarlar. Türkiye'nin şöyle bir gerçeği var; lig ikinci yarıda başlar...
4 YILDIR HEP AYNI MACERA!
ALİ GÜLTİKEN: F.Bahçe bir türlü doğru bir teknik adamla eşleşemedi ve bu da seçilen oyuncuları ve kadroları değersiz hale getirdi. Beraberinde de bazı mevkilerde de oyuncu seçimleri yerine oturmadı. 4 yıldıraynı şeyi kötü bir karabasan tekrarı olarakyaşamak camiayı yordu. Bundan sonra camiaya nefes aldırabilecek tek nokta, kredisi olan, güveni olan, zaman yaratabilecek bir teknik direktör seçimidir ki beraberinde de bir kazanma sürekliliğini de getirmesi gerekiyor. Zirveden bu kadar uzaklaştıktan sonraoyuncuların bu hedefleri tekrardan içselleştirmeside bu durumun olmazsa olmazı. Bunu nasıl sağlayacaklar, bu da ayrı bir sorun. Görünen o ki ikinci yarı bir hayli zor geçecek.
LEVENT TÜZEMEN: Yönetim istikrarı düşünmeden hareket etti. Yaşanan başarısızlıklardan sonra her yıl yeni oyuncular almak, yeni hoca getirmek çözüm olmadı. Yönetimin denenmiş,inatçı ve sabit fikirliPereira'yı tekrar getirmesi tam bir akıltutulmasıydı. Başkan Ali Koç, kariyerli bir teknik direktör getirip az ve kaliteli oyuncu transferi yapsaydı, F.Bahçe bu sıkıntıları yaşamazdı. Yenigelecek hoca ocakta transfer ister. F.Bahçe, yeni hoca planlamasını sezon sonuna bırakmalı. Camiayı bilen bir ismi takımın başına getirmeli.
İSKENDER GÜNEN: Fenerbahçe'nin en önemli sorunu bir türlü takım yapılanmasını gerçekleştirememesi. AliKoç başkan olduktansonra her yıl değişikteknik adamlarla sezonabaşlama yanlışlığı içerisinde. Yapılan transferleri de göz önüne getirdiğimizde istikrarlı bir yapının ortaya çıkması ne yazık ki olası değil. Hedef şampiyonluksaönce kaleci ve golcü, bir takım için önemtaşır. Pereira'nın ayrılmasından sonra ikinci yarıya hangi teknik adamla devam edilecek belli değil. Liderle aradaki puan farkını düşünürsekF.Bahçe'nin, daha farklı hedeflerkoyma zorunluluğu var.